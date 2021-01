„S umístěním jsme jistě spokojeni. Po loňské nepovedené sezoně jsme chtěli opět hrát o play-off, tak jako v předcházejících sezonách. Byl to jednoznačně náš sportovní cíl, ale že budeme v polovině soutěže na čtvrtém místě, to, kdyby mi někdo před sezonou řekl, tak mu nevěřím. Teď bude ovšem důležité dosavadní výsledky potvrdit a já věřím, že to s hráči dokážeme a budeme pokračovat v dobrých výsledcích,“ uvedl trenér Miroslav Sodoma.

Je z odehraných zápasů nějaký, který vás mrzí?

Mě mrzí každá porážka, takže mě mrzí šest utkání. Ale opravdu nejvíce mě mrzí domácí porážka od Ústí nad Labem a prohra v Opavě. V těchto utkáních jsem přesvědčen, že při troše štěstí a jiných rozhodnutích, jsme mohli zvítězit. Samozřejmě je třeba si na druhou stranu nutno uvědomit, že při troše smůly jsme mohli nějaká další utkání prohrát, ale to už je sport a je třeba to tak brát. Platí však, co jsem říkal na začátku, mě mrzí každá porážka.

Který tým v soutěži vás zklamal a naopak mile překvapil?

Který mě zklamal? Do toho bych se nechtěl pouštět a stejně platí, že „zajíci“ se počítají až po honu. Soutěž je teprve v polovině základní části, takže vše může být ještě úplně jinak. A kdo mě překvapil? Určitě USK, to asi nikdo nečekal. A dovolím si zmínit i nás. Podle předsezónních prognóz nás všichni řadili na konec tabulky a my všechny doposud překvapili a pohybujeme se na opačném konci tabulky. Věřím, že budeme překvapovat i dále a vím, že uděláme vše, abychom tyto pozice udrželi. Ale stále platí, jsme jen v polovině soutěže.

V poslední době jste díky koronaviru nemohli odehrát dvě domácí utkání proti Opavě a USK. Je to pro vás komplikace?

Každé odložené utkání je pro nás komplikace. Je stanoven konečný termín základní skupiny a pro nás, kteří jsme měli nejvíce odložených utkání z důvodu karantény, to nyní znamená hrát až do konce každý týden dvě až tři utkání, což je pořádná zátěž na hráče.

Další zápas odehrajete ve středu 6. ledna v Pardubicích. Ty jste doma nedávno deklasovali. Cítíte se být v roli favorita?

Nedovolil bych si říci deklasovali, vyhráli jsme o 18 bodů. Nyní to je nové utkání, hraje se na jejich palubovce. Do týmu Pardubic se vrátili zranění hráči a začíná se od nuly. V domácím utkání jsme odehráli dobrý druhý poločas, který o naší výhře rozhodl, a tak musíme a budeme chtít začít hrát. Pokud to dokážeme, věřím, že můžeme vyhrát i v Pardubicích.

Váš hráčský kádr se zdá být vyrovnaný. To asi potěší, že do zápasu můžete postavit kteréhokoliv hráče…

Zde bych si dovolil tak úplně nesouhlasit. Přestože každý náš hráč má svou kvalitu, tak v soutěži jsou týmy s daleko vyrovnanějším kádrem. V týmu máme zkušené hráče, ale i mladé anebo méně zkušené, kteří na svou šanci čekají a postupně sbírají zkušenosti. Na tréninku pracují naplno a pokud takto vydrží, tak tu svou šanci jistě dostanou.

Všichni za sebou máme Vánoce a vstup do nového roku. Jak jste oba svátky oslavil?

Na nějaké velké oslavy není čas. Poslední trénink před Vánocemi jsme měli 22. prosince, kdy jsme původně měli hrát s Opavou, ale karanténa soupeře rozhodla jinak a po nich již 26. prosince jsme opět trénovali. Na Silvestra jsme trénovali ráno 31.12. a 2. ledna opět ráno pokračovali. A jen „díky“ karanténě USK jsme 2. ledna nehráli, jinak by byl tréninkový program ještě náročnější.

Prozradíte, jaké dárky jste dostal pod stromeček a který vám udělal největší radost?

Dárky pod stromeček bych si dával sám, takže Vánoce tak trochu šidím. Vše, co potřebuji, si pořídím průběžně a o Vánocích si jen užívám sváteční atmosféru a podle možností odpočinek.