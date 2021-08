„Dá se říct, že to bude klasická příprava. Příprava bude probíhat v GEOSAN aréně, na atletickém stadiónu a v Borkách. Odehrajeme šest přípravných utkání, z toho čtyři doma a dvě na hřišti soupeře,“ uvedl trenér Miroslav Sodoma.

„Na začátku září odehrajeme základní skupinu federálního poháru v Levicích a závěrečnou skupinu o pořadí dokonce budeme pořádat u nás v GEOSAN aréně. Letošní ročník KNBL zahajujeme utkáním doma, proti suverénovi posledních ročníků, týmu Nymburka,“ dodal Sodoma.

K jakým změnám došlo v kádru?

Pro letošní sezonu se nám podařilo udržet většinu hráčů a tím naplňujeme jeden ze svých dlouhodobých cílů, kterým je postupná stabilizace kádru. Skončil David Machač, který ukončil svou kariéru, Filip Somberg, který upřednostnil studium na vysoké škole, David Pekárek, který nám přišel pomoci před play-off a zatím všichni cizinci. Přišel Róbert Rožánek, Pavol Lošonský a Michal Mareš.

V mužstvu už není dlouholetý kapitán David Machač, který ukončil hráčskou kariéru. Jakou pozici bude mít v klubu?

David se přesunul k mládeži a bude se podílet jak na sportovní výchově dětí, tak na organizačním chodu klubu.

Jste třetí nejlepší tým loňské sezony. Připomínáte si to ještě v kabině?

Někdy to přeci jen zazní, ale sport a vůbec život je třeba řešit teď hned a do budoucna. Nemá cenu se stále otáčet zpět a chtít žít z minulosti, je třeba se připravit na to, co bude a co chci. Samozřejmě v našem případě nejde a ani nechceme zapomenout na loňskou neuvěřitelnou sezonu, nejen pro kolínský basketbal, ale pro celou sportovní kolínskou veřejnost. Vždyť to byl úspěch, který Kolín neměl nějakých téměř 50 let, a basketbal takový asi nikdy.

Přivedli jste několik kvalitních hráčů, zejména reprezentačního rozehrávače Michala Mareše. Znamená to další útok na medaili?

Takhle bych to úplně neřekl, ani však nechci, aby to znělo jako alibi, ale pokud se podívám, jak posilují jiné týmy a jaké možnosti mají, tak to nebude vůbec jednoduché. Určitě bychom chtěli skončit výsledkově co nejlépe, ale já budu rád, pokud budeme hrát basketbal jako v loňské sezoně a věřím, že s tím by přišly i výsledky. Pokud bychom doma vítězili jako loni, přijdou diváci, snad budou moci chodit, bude vyprodáno a s jejich podporou bychom si všichni společně mohli utkání užívat. To je můj cíl, mé přání. Za sebe, ale i za tým můžu slíbit, že po sportovní stránce uděláme vše, aby se výše uvedené splnilo.