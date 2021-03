„Za vítězství s Pardubicemi jsme rádi. První poločas byly Pardubice před námi, ukázalo se to hlavně na útočném doskoku, kdy jich hosté měli osm. My jsme ztráceli, ale poté jsme se do hry vždy vrátili a bojovali jsme dál. Ale nedařilo se nám je zastavit, padesát obdržených bodů je hrozně moc,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Ve druhé půli ale přišlo zlepšení a pak skvělý závěr, který rozhodl o výhře Kolína.

„Naštěstí ve druhém poločase jsme to dokázali zvrátit. Ukázalo se to na našich doskocích, na naší aktivitě, v trestných hodech – stříleli jsme dvojnásobek. Myslím si, že nakonec to naše vítězství bylo zasloužené. I když na nás jsme měli horší trojkovou střelbu, jedenáct proměněných trojek nesvědčí o naší největší střelecké pohodě v tomto utkání, ale dokázali jsme to nahradit body z pod koše, z vymezeného území,“ dodal.

„Měli jsme super vstup do zápasu. Dokázali jsme se srovnat a plnili jsme plán přesně tak, jak jsme chtěli. Dařilo se nám až do zlomu, kdy Kolín postavil zónovou obranu, a nám se celá hra rozpadla a nebyli jsme schopni ani jeden set si připravit tak, abychom z toho byli efektivní. Přestali jsme chodit na útočný doskok. Soupeř přes nás střílel naprosto zkušeně a koncovku už si pohlídal. Pro nás smutná prohra, ale myslím, že se nemáme za co stydět,“ řekl kouč Pardubic Adam Konvalinka.