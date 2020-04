"Ano, letošní ročník byl výborem ČBF na návrh ALK ukončen. My jsme hlasovali pro ukončení ročníku. Jsme přesvědčeni, že je to v současné situaci to jediné možné. Všichni mají úplně jiné starosti, než je sport a jeho sledování. Zdraví hráčů, fanoušků a vůbec všech lidí povařujeme za to nejdůležitější," uvedl generální manažer Miroslav Sodoma.

Zatím ale nebyl určen mistr, ani závěrečné pořadí soutěže. A teprve upřesněna bude i situace kolem, kterou má sehrát poslední tým letošního ročníku NBL a finalisté první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Jste na tuto situaci připraveni?

Výsledky letošního ročníku nebyly ještě vyhlášeny. Ono to není vůbec tak jednoduché, jak se může někomu zdát. Ano, o mistrovi asi nikdo příliš nepochybuje, ale všechna ostatní pořadí tak jasná nejsou a samozřejmě se všichni hlavně ptají, jak případná baráž. Kdo do ní? NBL skupina A2 byla v nějakém čase přerušena, ale zde nebylo odehráno stejně vzájemných utkání mezi soupeři, do konce zbývalo ještě sedm kol, takže určitě nebyly všechny sportovní podmínky pro jednotlivé týmy stejné. Pokud chceme sportovní rovinu, ta byla splněna po základní skupině, tam měly všechny týmy stejný počet utkání, se stejnými soupeři. Zde byl Kolín předposlední a Brno za ním, ale je sportovně a i morálně správné, aby Brno hrálo baráž, když ve skupině A2 se dostalo na první místo a „sahalo“ po možnosti předkola play – off? A ještě jedna poznámka k dalším účastníkům baráže, ta je vypsaná pro finalisty 1. ligy z play -off. Kdo to je? Ani zde nebyla dohraná nadstavba a play – off tady ani nezačalo. Kdo je tedy finalistou soutěže? Na závěr této složité otázky se zeptám já, dobře, bude se hrát baráž, někdo Brno – Kolín, ale kde a kdy mohou týmy trénovat? Kdy skončí opatření v ČR a poté budou všichni sportovci připraveni? Bez tréninku? Takže otázek je k odpovědím opravdu mnoho, ale žádná, za kterou si v této chvíli může někdo stát.

Když by k tomuto kroku došlo, znamená to, že musíte znovu povolat hráče do zbraně. Zadali jste jim individuální tréninkové plány? Nebo jak se udržují v kondici?

Když by k tomu došlo, kdy? Budou moci cizinci přiletět zpět do ČR, když jsou hranice uzavřené? Opět strašně moc neznámých odpovědí. Dle STP (sportovně technických podmínek) soutěže je baráž součástí sezony 2019/20 a hraje se na hráčskou soupisku platnou pro tuto sezonu. Když by tedy nebylo umožněno přiletět hráčům, kteří byli na soupisce, jsou to rovné podmínky pro všechny? Za mě si opravdu neumím představit, že by k tomu došlo a hlavně, aby byly dodrženy pro všechny férové podmínky. Ohledně individuálních plánů, zatím jsme hráčům žádné konkrétní nedali, ale pouze doporučení. Jsou to profesionálové a je jejich zájmem se udržovat v kondici, aby byli připraveni na další sezonu.

V kádru jste měli pět cizinců, ti však již odletěli do svých domovů. Přiletěli by speciálně na baráž, nebo byste ji odehráli se zbytkem kádru?

Pokud by přeci jen k tomuto došlo, bylo by naší snahou je dostat zpět. Ale jak jsem řekl před chvílí, bylo by to vůbec možné?

Dá se v takové situaci považovat soutěž vůbec za regulérní?

Záleží, jak se na to člověk dívá. Pokud mám říci jen svůj osobní názor, tak ne. Soutěž byla vyhlášena za nějakých podmínek a vítěz má vzejít z play – off, včetně všech ostatních umístění. Vždy se říká, že play – off je úplně jiná soutěž, že se může stát cokoli. Takže já považuji soutěž za nedohranou, byť jak jsem již říkal, všichni znají sílu Nymburka a ten ji letos potvrdil nejen v NBL, ale i Evropském poháru.

Hráči napříč všemi sporty se většinou připravují individuálně. Co dělá manažer a trenér v jedné osobě v těchto dnech?

Jako trenér toho nyní moc nedělám, není koho trénovat. A jako manažer řeším situaci, která nastala ve sportu a hlavně nastane ve sportu v celé ČR. Dokončuji sezonu z pohledu k partnerům a začínám spolu s trenérem připravovat sezonu novou. I když. Začne a kdy? Opět otázka bez jasné odpovědi. A to je právě ono, každodenní otázka, jak to všechno vlastně bude dál?

Závěrem si dovolím za klub i za sebe poděkovat všem partnerům a fanouškům, kteří nás v letošní sezoně podporovali a samozřejmě všem lidem v této těžké a zvláštní době přeji hodně zdraví.