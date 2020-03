„Co bude dál se soutěží, tak v této chvíli na to neznám odpověď,“ řekl manažer a trenér BC Kolín Miroslav Sodoma.

Myslíte si, že se soutěž ještě rozehraje?

Na středu byla svolána ČS ALK, kde se bude toto téma řešit. Předběžně je většina klubů pro ukončení, ale to není definitivní. Hlavní slovo bude mít VV ČBF, který má svou schůzi v pátek a tam bude s konečnou platností rozhodnuto. Do této doby jsou všechno jen úvahy a spekulace.

Nikdo zatím neví, co přinesou další dny, jestli se soutěž dohraje nebo úplně zruší. Jak se se situací v klubu vyrovnáváte? Trénujete společně, nebo mají hráči individuální plán?

Právě jak říkáte, zatím nikdo nic neví. Situace je velice složitá. My jsme přistoupili k uvolnění cizinců, tak aby se mohli dostat domů. Ti, kteří mají vízum nad 90 dnů, by zde museli zůstat minimálně třicet dnů, protože v neděli ve 24 hodin se pro ně uzavírá možnost návratu domů. Takže v situaci, kdy pořádně nikdo nic neví, musíme rychle jednat. A co se týká trénování, netrénujeme, nemáme kde. V této chvíli jsou školy uzavřené, takže do Spojů nemůžeme, městskou halu nemáme a v Kutné Hoře je jejich městská hala zavřená. Situace se však mění každým dnem. Určitě trénovat potřebujeme, ale v této chvíli není kde a ani na to není ta správná nálada. Později však budeme řešit.

Když by se soutěž už nerozehrála, máte nějaké informace o tom, co by to znamenalo? Jestli by se vyhlásil mistr, jestli by se sestupovalo nebo by se nic nezměnilo a týmy by v plném obsazení hrály v nejvyšší soutěži i příští sezonu?

Toto jsou opravdu otázky, na které budeme znát odpovědi v příštím týdnu po schůzích ALK a VV ČBF. Do té doby by to byly všechno jen spekulace a to nechci.

K jakému rozhodnutí byste se přikláněl vy osobně?

V důsledku okolností, které se týkají našeho týmu a možností tréninku, regenerace a vůbec chodu týmu v našich podmínkách, tak pro ukončení soutěže. Odjedou nám hráči, nebudeme moci trénovat a po třiceti dnech bychom měli vstoupit do soutěže a hrát. Nejde jen o výkonost, ale i o daleko větší možnost zranění. To jsou sportovní důvody a dále bude ihned po skončení nouzového stavu ve společnosti nálada ihned začít chodit do haly na utkání? Žádné rozhodnutí ohledně výsledku, které přijde od stolu, není jednoznačně dobré, o sportu se má rozhodovat na hřišti, ale za vzniklou situaci nikdo nemůže. Řekl bych to asi takhle, bude se muset najít co nejmenší zlo, které by poškodilo sport.