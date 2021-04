Sodoma: Bojovali jsme, nevzdali jsme to, ale Brno bylo lepší

Šel z nich strach. Z posledních jedenácti zápasů jich deset vyhráli. Pak se však museli uchýlit do karantény a čekalo se, co to s jejich formou udělá. Víc jak třítýdenní pauza na nich byla trošku znát. Basketbalisté Kolína v pátém kole nadstavbové části NBL prohráli v Brně 77:84.

Z utkání 12. kola Kooperativa NBL BC Kolín - Brno (83:64). | Foto: René Svoboda

„Pokud dlouho netrénujete, tak je dáno, že nám někde musí dojít. My jsme s tím bojovali. Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas, za jakých podmínek to bylo. Brno to vědělo. Věděli jsme, co na nás bude hrát. Potvrdilo se to a pak se ukázala únava, hlavně ve střelbě," uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma. V první půli stačili Medvědi se soupeřem ještě držet krok, ba naopak, byli herně i lepší a po dvaceti minutách vedli 44:35. Po změně stran jim však postupně začaly docházet síly a nakonec z toho byla porážka o sedm bodů. „V prvním poločase jsme měli výraznější procento střelby, v druhém poločase nám odešla střelba z dálky, na které máme hru založenou. Bojovali jsme, nevzdali jsme to, ale Brno bylo lepší," dodal Miroslav Sodoma. Kolín díky horší střelbě přišel o úchvatnou sérii. Dvacetkrát v řadě dokázal v ligové soutěži proměnit deset a víc trojkových pokusů. V Brně to bylo pouze osm pokusů. „Náš největší problém byl doskok. Jedenáct útočných doskoků ve druhé čtvrtině, třináct celkově v poločase, to je strašně velké číslo. Pak jsme utáhli šrouby v obraně, věděli jsme, že musíme využít toho, že měl Kolín větší pauzu, že nebude v zápasovém rytmu. Na začátku měl soupeř ještě síly, trefoval dobré střely, první čtvrtinu začal ve velkém stylu, ale postupem času mu docházel kyslík. Za druhý poločas jsem rád," konstatoval trenér Brna Lubomír Růžička.