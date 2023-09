Parádní vstup do nové sezony v Kooperativa NBL prožili basketbalisté Kolína. V prvním kole zvítězili na těžké půdě v Ústí nad Labem 97:86.

Z utkání nadstavby BC Kolín - Ústí nad Labem (80:96). | Foto: David Kratochvíl

„Máme obrovskou radost z vítězství. Není vůbec lehké porazit Ústí na jeho palubovce,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Ten prožil skvělý návrat na palubovky nejvyšší soutěže po dvouapůlroční pauze.

„Odehráli jsme výborný druhý poločas, ten první byl tak trochu pod ruční brzdou, jak já občas říkávám, ale druhý poločas jsme odehráli výborně jak v útoku, tak v obraně,“ pochvaloval si Benáček.

Zápas se lámal ve druhé polovině čtvrté čtvrtiny. V této pasáži Kolín zvýšil obrátky, jeho hráči měli přesnou ruku, což se projevilo i v konečném skóre.

„Utkání se mi hodnotí hrozně těžce, protože jsme byli doma a potřetí za sebou jsme v úvodním utkání sezony nezvítězili a nehráli jsme dobře. Nebyli jsme vůbec v naší identitě, spíš jsme se přizpůsobili Kolínu, kterému gratuluji k zaslouženému vítězství. My jsme se rozpadli, dostali jsme 97 bodů a v útoku jsme také nehráli tak, jak bychom si představovali. Znervózněli jsme a Kolín toho využil a zvítězil,“ konstatoval trenér Ústí Jan Šotnar.

„Zápas se pro nás vyvíjel, jak jsme chtěli, protože jsme věděli, že Ústí bylo podle všech favorit, takže jsme se ho chtěli co nejdéle držet, aby domácí znervózněli, a to se nám povedlo,“ potěšilo kapitána Kolína Adama Číže.

„Dobře jsme začali, druhá čtvrtina byla o něco horší, ale do poločasu jsme šli minus bod. Věděli jsme, že se ve třetí čtvrtině bude lámat chleba, a když Ústí vedlo o nějakých šest bodů, tak jsme se z toho nesesypali a dál jsme hráli to, co jsme chtěli a závěr patřil nám. Trochu jsme snížili sestavu, hráli jsme, co jsme potřebovali a domácí na to nedokázali odpovědět,“ dodal Adam Číž.

Body: Nichols 41, Pecka 15, Dailey 8, Johnson 7, Nábělek 7, Žikla 4, Váňa 2, Ross 2 – Smith 29, Halada 27, Redparth 16, Novotný 12, Číž 5, Goga 4, Petráš 4. Trojky: 23/7:38/16. TH: 22/17:22/17. Doskoky: 37:43. Osobní chyby: 19:21. Průběh: 19:12, 37:36, 60:60.

