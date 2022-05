Smutná zpráva: navždy odešel Josef Čáp

Ve věku osmdesáti šesti let (narozen 18. listopadu 1935 v Sendražicích) navždy odešel Josef Čáp. Byl to všestranný sportovec, hrál hokej, volejbal, rád lyžoval, ale zvítězil u něj fotbal. V mládí hrál krajský i okresní přebor za Kolín a potom byl hráčem Sendražic, kde v sedmdesátých a osmdesátých letech dělal předsedu klubu, dále pak funkcionáře řadu let.