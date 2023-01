Kolín vstoupil do zápase velice slibně a v první čtvrtině vedl o osm bodů. Jenže domácí postupně dorovnávali. Pak byl zápas napínavý aý do konce. V závěru vedli Medvědi o pět bodů. Jenže Lošonský fauloval při trojce Brunera a ten proměnil všechny tři trestného hody. A když hosté nedokázali míč vyhodit, trefil se za dva body Radek Pumprla a šlo se do prodloužení. I tam rozhodovaly poslední vteřiny. Domácí Rožánek se trefil za dva body za stavu 88:88, naopak kolínský Novotný minul. Slavia se tak mohla radovat z cenného skalpu.

„Myslím si, že celý zápas to bylo vyrovnané utkání. V koncovce jsme pak šli trošku do menšího vedení, kdy jsme trefili nějaké těžší střely. No a to prodloužení si myslím jsme trošku Slavii věnovali. Tady dvě hloupé chyby v řadě, kdy Lošonský fauloval při trojce, a pak jsme nevyhodili po koši, takže pro nás smolná porážka, ale gratulace domácímu týmu. Zasloužili si to za tu energii, kterou do toho vložili,” hodnotil utkání kolínský trenér Adam Konvalinka.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Slavia hraje doma obzvlášť dobře. Bohužel, my jsme je nedokázali je ubránit. Došlo to do prodloužení, což se vůbec nemělo stát a bohužel v prodloužení jsme netrefili střely a Slavia si to vybojovala,“ přidal Filip Novotný, hráč hostujícího celku.

Body: Bruner 15, Dworsky 15, Páleník 12, Rožánek 12, Pumprla 11, Pumprla 10, Jelínek 9, Bernáth 4, Kheil 2 - Petráš 20, Slavinskas 19, Šiška 14, Lošonský 12, Novotný 11, Číž 8, Mareš 4.