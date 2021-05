Kolín vstupoval do odvety s náskokem sedmi bodů a roli favorita chtěl potvrdit i před vlastními fanoušky. A potvrdil. Vyhrál 90:89.

Kolín od začátku diktoval tempo hry. Brzy si vypracoval dvouciferný náskok. Brno totiž téměř čtyři minuty nedalo koš. Včas se ale oklepalo a na konci osmnácté minuty snížilo na rozdíl tří bodů (37:34).

Domácím hráčům pomohla přestávka. Po ní předvedli střelecký uragán. Stříleli jeden koš za druhým, k přesné střelbě přidali i solidní obranu a na konci třetí čtvrtině z toho bylo vedení o 18 bodů. Zdálo se být rozhodnuto. Nebylo. Brno během dvou minut zaznamenalo šňůru 10:0 a nadále postupně náskok Kolína umazávalo.

Dvě minuty před koncem vyrovnalo a šestatřicet vteřin před koncem se dokonce dostalo do vedení o dva body. Medvědi ale ukázali, že nedělní večer patří jim. Přestože si mohli dovolit prohrát o šest bodů, nedovolilo to. V závěru nepříznivé skóre obrátili a vyhráli i druhý zápas této série. Zaslouženě se tak mohli radovat ze zisku poháru za třetí místo a bronzových medailí.

"Jsme velmi rádi, že jsme to dnes dokázali dotáhnout do vítězného konce. Jsme rádi za třetí místo, byl to náročný zápas. Věděli jsme, že Brno se nevzdá. Jsem rád i za fanoušky, že jsme to dokázali," uvedl pivot Kolína Jakub Petráš.

"Do zápasu jsme nastoupili docela slušně. Ale celý zápas jsme se dotahovali na Kolín. V poslední čtvrtině jsme ukázali charakter a to, že s Kolínem můžeme hrát vyrovnaně i nad ním vyhrávat," řekl křídelní útočník Brna Richard Bálint.

Hodně emoční duel odehrál David Machač. Pro bývalého kapitána Medvědů to byl totiž poslední zápas v profesionální kariéře. V nejvyšší soutěži působil 22 sezon, za Kolín odehrál 460 zápasů. Rozloučení bylo vítězné. S pohárem v ruce, synkem v náručí, přítelkyní a maminkou vedle sebe. Prostě stylová rozlučka, kterou by si přál každý sportovec. David Machač si ji za svoji bohatou a úspěšnou kariéru zasloužil.

Body: Číž 25, Wallace 25, Skinner 13, Pekárek 11, Petráš 7, Jelínek 6, Machač 3 – Blake 15, Alanen 14, Georgiev 12, Bálint 12, Nečas 10, Krakovič 9, Kozina 8, Jokl 5, Farský 4. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Salvetr. Střelba 2 body: 38/18:32/16. Trojky: 30/11:31/12. TH: 33/21:27/21. Doskoky: 39:42. Chyby: 9:11. Průběh: 27:17, 44:40, 70:52. Konečný stav série: 2:0.