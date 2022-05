Nejlepší umístění a pohár mistryně republiky vybojovala ve starších žákyních ziskem dvou zlatých medailí a to v technických sestavách modrých pásků a sportovním boji do 40 kg Lucie Heydušková. Přestože ještě loni cvičila za mladší žákyně a je proto jednou z nejmladších starších žákyň, podařilo se jí získat pohár nejúspěšnějšího závodníka. A to je rozhodně příslib do dalších dvou let, kdy bude ještě závodit v této kategorii. Stejný počet zlatých medailí vybojovaly i starší Lucčina sestra Petra také ve starších žákyních, a Adéla Ševčíková v mladších juniorkách. Obě ale měly smůlu, protože při shodě medailí je rozhodující medaile z disciplíny technické sestavy a Petra i Adéla braly zlato ze sportovního boje a speciálních technik, a tak na pohár nedosáhly. „I když bez poháru, pořád jde o obrovský úspěch a Péťa s Áďou potvrdily, že jsou již připraveny na zkoušky na 1. dan, které budou absolvovat v srpnu,“ uvedl trenér oddílu Marcel Heydušek.

Zlato ze cvičení sestav vybojoval také veteránský závodník Petr Straka, který zde však závodil v seniorské kategorii (muži nad 18 let). Petr k tomu přidal ještě velmi cenné stříbro ze sportovního boje. Také on bude v srpnu skládat zkoušky na 1. dan tak, aby na listopadovém „danovém“ MČR mohl již závodit ve veteránské kategorii a třeba se ucházet o nominaci do veteránské reprezentace.

Dvě medaile, zlato a bronz, vybojovali shodně starší žák Nguyen Hieu a mladší junior Richard Šterba. Hieu potvrdil roli favorita v technických sestavách a bronz bral ve sportovním boji do 35 kg. Štěrba má naopak zlato z boje do 50 kg a bronz ze sestav. Po jedné zlaté přidali shodně ze cvičení sestav Tomáš Straka za mladší žáky, Míra Paluch za starší juniory a Lukáš Andrle za seniory.

Poslední dvě zlaté pro kolínskou Sillu vybojoval tým žákyň ve složení: Petra a Lucie Heyduškovy, Nikol a Eliška Kalabisovy, Jana Korušková a Valerie Suremko. První zlato ze cvičení týmových sestav a druhé ze sportovního boje. „Dívky navíc ještě přidaly bronz ze speciálních technik,“ přidal Heydušek.

„Velikou pochvalu zaslouží nejen zlatí medailisté, ale i letošní nováčci, kteří teprve v březnu úspěšně složili zkoušky na žluté pásky a tedy nejnižší technický stupeň, který se může závodů ve cvičení technických sestav zúčastnit, a přesto i zde několikrát cinknul bronz v mladších žácích i žákyních,“ chválí své svěřence hlavní trenérka Radka Heydušková a dodává: „Už za dva týdny 28. května nás čekají poslední závody, tradiční Sonkal Open v Praze. Zde se závodí tabulkovým systémem každý s každým a tak jde o skvělé a dobře dostupné tréninkové závody. Takže proč sedět doma a nejít si zazávodit?“

„A pak už nám budou klepat na dveře letní prázdniny a s nimi tradiční letní soustředění ve Zbraslavicích. Prázdniny utečou jako voda a v září se budeme těšit na nové členy náborové skupiny a také dětské přípravky, kterou vedeme pro malé sporťáky od 4 let. Tak pokud znáte vy nebo vaši přátelé malé děti, co by si taekwondo ITF chtěli vyzkoušet, klidně je přiveďte,“ zve nové zájemce o cvičení hlavní trenérka.

Informace o termínech náboru a tradiční zářijové náborové exhibice na kolínském náměstí budou zveřejněny mj. na silla.cz a na facebook.com/TaekwondoSilla.