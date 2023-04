Ještě nedávno se řešila jejich pasivní bilance, kdy z deseti zápasů devětkrát prohráli. Nyní se naopak začíná mluvit o tom, že by mohla přijít opační bilance. Basketbalisté Kolína v NBL vyhráli třetí utkání v řadě a ve skupině A1 poskočili na šesté místo. Pomohla jim k tomu výhra po prodloužení na půdě vedoucího Brna 102:95.

Z utkání BC Kolín - Brno (92:81). | Foto: David Kratochvíl

„Pro nás bylo nešťastné, že utkání dospělo do prodloužení. Domácí se ale dostali do zápasu. V prodloužení vyhrál šťastnější tým, nemyslím si, že vyhrál lepší,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Nám na konci padly střely, které jsme doufali, že nám spadnou během zápasu. Jestli čísla nelžou, tak jsme vyhráli na doskoku a na tom se snažíme teď pracovat. Ve všech zápasech, co teď máme v sérii, tak ten doskok rozhoduje. Jsme rádi, že jsme z Brna vytáhli výhru, soupeři o šesté místo prohráli, takže teď máme výhodu, ale ještě jsou čtyři zápasy do konce, takže nás čeká tvrdý boj,“ dodal Konvalinka.

„Zápas zcela beru na sebe. Za tuto prohru jsem zodpovědný já, protože se mi nepodařilo za jeden trénink zakomponovat dva nové hráče,“ konstatoval trenér Brna Lubomír Růžička.

„Vstup do utkání byl výborný, bylo vidět, že jsme sehraní a kompaktní. Vedli jsme 18:6, ale po prostřídaní šel náš výkon dolů,“ přiznal Růžička.

Začátek mělo lepší Brno, konec zase Kolín. Vypadalo to, že Medvědi dotáhnou utkání do vítězného konce již v normální hrací době. Deset vteřin před koncem vedli o tři body, jenomže pak z těžké pozice vystřelil Chatman a jeho pokus se přes obroučku převalil do koše. Bylo vyrovnáno a šlo se do prodloužení. V něm už kralovali hosté a především Šiška. Ten do té doby nezaznamenal ani bod, v nastaveném čase ale proměnil čtyři trojky.

„Brno ukazuje celou sezonu špičkový basketbal, takže pro nás je to cenná výhra. V prodloužení jsme měli trochu štěstí, konečně nám začaly padat nějaké střely,“ oddechl si rozehrávač Ondřej Šiška.

Kolín táhli za prvním vítězstvím v letošní sezoně nad Brnem především dva hráči, Odomes a Petráš. Prvně jmenovaný si třiceti body udělal rekord v české nejvyšší soutěži, slovenský pivot byl zase neodbytný pod košem. Ke čtrnácti bodům přidal jednadvacet doskoků. (12 v útoku, celé Brno 13) a předvedl třetí výkon NBL v této sezoně, kdy jeho 21 doskoků je největší číslo ročníku a sedmé nejvyšší za poslední čtvrtstoletí.

Body: Djuricic 23, Chatman 18, Culpepper 14, Půlpán 14, Bálint 10, Puršl 8, Křivánek 4, Dáňa 2, Nečas 2 – Odomes 30, Číž 17, Petráš 14, Lošonský 13, Šiška 12, Jelínek 6, Mareš 5, Novotný 5. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Jedlička. Trojky: 29/11:30/9. Střelba 2 body: 52/25:51/27. TH: 19/12:29/21. Doskoky: 42:53. Chyby: Diváků: 710.

