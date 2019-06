Přestože na turnaj odjížděli ze všech tří účastníků s nejmenší šancí na postup, tak dnes můžeme s použitím legendární hlášky Roberta Záruby říci „Přepište dějiny, junioři postupují do extraligy“.

Nyní má basketbalový Kolín v nejvyšší soutěži dva týmy, po mužích v Kooperativa NBL, také historicky poprvé juniory U19 v extralize.

A jak se tento historický úspěch rodil?

Nejprve junioři nastoupili proti týmu GBA Europe Praha, což je mistr ČR v letošní sezoně juniorů, z administrativních důvodů vedeného pod hlavičkou Sokola Žižkov a hrajícího s osmi cizinci na soupisce.

Od začátku zápasu to bylo drama. Kolín držel s favoritem krok. Po třech čtvrtinách prohrával „pouze“ o čtyři body (49:53). Kdo by před utkáním předpovídal, že Kolín půjde do poslední čtvrtky s tak malou ztrátou a s možností pomýšlet na vítězství, byl by považován za snílka. Ale díky kolínským klukům to tentokráte nebyl sen, ale skutečnost.

O to více překvapivá, když hned v úvodu čtvrté čtvrtiny Kolín skóre vyrovnal a osm minut před koncem nebylo jasné, kdo vyhraje.

„Škoda, že přišlo několik chyb a zaváhání a soupeř si vzal vedení zpět,“ posteskl si trenér kolínského družstva Miroslav Sodoma.

Dokonce dvě minuty před koncem vedl již o deset bodů a zdálo se být vše ztracené. Ale ne pro Kolín. Jeho hráči moc dobře věděli, že může rozhodovat každý vstřelený bod, a tak na konci utkání našli zbytky svých sil a zabojovali alespoň o snížení na konečný stav 73:68 pro GBA.

„Před utkáním by asi každý tento výsledek bral, ale po utkání a jeho průběhu bylo cítit ve vzduchu zklamání,“ dodal Sodoma.

Ve druhém duelu se Kolínu postavil opět velice silný soupeř, tentokráte vicemistr z letošního ročníku kadetů tým SAM Brno.

Kolín od začátku na soupeře vlétl a v 7. minutě vedl 22:8. Bohužel po té si Kolín přece jen vybral slabší chvilku a soupeř toho využil těsně před koncem ke snížení na 26:21.

Na začátku druhé části se soupeř přiblížil na rozdíl tří bodů, poté ale mladí Kolíňáci přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a do poločasu navýšili vedení na 49:37. „Ze zkušenosti z prvního poločasu jsme věděli, že se soupeř sám neporazí a ani se nevzdá bez boje,“ řekl Sodoma.

Toto upozornění pomohlo. Kolíňáci do druhé půle opět vlétli a v 6. minutě byl stav 63:39. V těchto chvílích předváděli výborný basket s výbornou obranou a poučeni ze ztráty vedení v poločase prvním tentokráte nepolevili, ale stále přikládali pod kotel. Třetí čtvrtinu vyhráli 30:11 a sen postupu byl blízko. Vedli 79:48 a zbývala poslední čtvrtina, deset minut k završení veškerého snažení i dřiny. Teď jen vydržet a udržet koncentraci.

V úvodu ji sice na chvíli ztratili, po oddechovém čase se ale zkoncentrovali. Čtyři minuty před koncem vedli již nedostižným rozdílem 94:53. „Otevíráme dveře extraligy,“ mohli použít druhou upravenou legendární hlášku Roberta Záruby.

Na hřiště se postupně dostali úplně všichni hráči jako ocenění za svůj přístup, všichni se podíleli na tomto výjimečném výsledku, všichni patří do tohoto úspěšného kolínského týmu. Nikomu v té chvíli nevadí nějaký ten daný koš soupeře, každý ví, kdo bude po konci utkání slavit.

„Musím poděkovat všem, kdo se na tomto ohromném historickém úspěchu podílel. Nerodil se rok ani dva, ale celých jedenáct let a poděkovat je třeba klukům za jejich píli a snahu. Rodičům za neuvěřitelnou podporu po celou dobu, nejen finanční, mentální, ale i logistickou. Klubu, který umožnil tento tým vychovat a v samotném závěru i fanouškům z řad rodičů, babiček, dědečků, kamarádů a kamarádek, kteří tým podporovali, fandili mu a na samotná utkání dorazili v neskutečném počtu. Je to úspěch všech a všem moc děkujeme za podporu a věřím, že nám zůstanou věrni i v extraligové sezoně,“ sklonil všem poklonu Sodoma.

Kolín: Černický Jan, Domnosil Adam, Kosík Lukáš, Lasík Kryštof, Macháček Jakub, Merta Tomáš, Novák Pavel, Somberg Filip, Týml Kevin, Vacek Lukáš, Vetor David, Vítek Zdeněk, Vlček Michal, Dvořáček Dominik (dlouhodobě zraněn), Kropáček Filip (skončil po odehrané sezoně, před kvalifikací), Švarc Michal (skončil v sezoně). Trenéři: Miroslav Sodoma, Lída Soudková.