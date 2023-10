/FOTOGALERIE/ Předvedli možná nejlepší výkon v sezoně, což se promítlo i do konečného skóre. Basketbalisté Kolína si bez větších problémů připsali v NBL další výhru, na domácí palubovce porazili Brno 79:60 a skvěle se tak rehabilitovali za předchozí domácí nezdar proti USK.

Z utkání BC Kolín - Brno (79:60). | Foto: David Kratochvíl

„Tým udělal výbornou reakci po porážce ve středu s USK. Vrátili jsme se do naší hry, co chceme a jak chceme hrát. Výsledkem toho je vítězství nad Brnem,“ uvedl spokojený trenér Kolína Predrag Benáček.

Koukal jel dvě trestná střílení. Proměnil jen jedno a Kolín padl

„Respektovali jsme Brno, protože bez Půlpána a Krakoviče před třemi dny zvítězilo v Nymburce. Určitě jsme věděli, že to nebude lehké utkání, a také nebylo. Přestože jsme vedli skoro celý zápas, museli jsme se hodně potrápit, abychom ho přivedli do vítězného konce, přestože výsledek vypadá, jak vypadá,“ dodal Benáček.

„Kolín vstoupil do zápasu jak se má a zaslouženě zvítězil,“ přiznal asistent Brna Jan Pavlík.

„My jsme bohužel nenavázali na to, co jsme předváděli v Nymburce a je potřeba se z toho poučit. Hlavně jsme nesplnili taktické pokyny, na kterých jsme se domluvili, že jsme chtěli hrát rychleji a agresivněji než soupeř. To se nám bohužel nepodařilo, bylo to právě naopak, a to byl hlavní důvod naší porážky,“ dodal Pavlík.

Medvědi od úvodních vteřin na palubovce dominovali, hlavně pod košem. A když se občas trefili z dálky, jejich náskok postupně narůstal. Ve druhé čtvrtině vedli o 21 bodů.

Po změně stran díky aktivní hře nedovolili soupeři výrazněji snížit ztrátu, byla to spíš formalita. Za čtvrtou výhrou v sezoně je dotáhlo zejména trio Redparth (23 bodů, TH 14/11), Petráš (22 bodů + 12 doskoků) a Smith (18 bodů + 8 doskoků a 4 zisky). Jenom body těchto tří hráčů by stačily na výhru.

„Hráli jsme kolektivně celých čtyřicet minut, a to byl ten rozdíl. Je to skvělé týmové vítězství. Měli jsme několik kluků, kteří měli dvouciferný počet bodů. Doskakovali jsme, přihrávali jsme si. Myslím, že jsme se po porážce s USK vrátili zpátky hodně dobře,“ podotkl pivot Kolína Jamari Smith.

Body: Redparth 23, Petráš 22, Smith 18, Halada 9, Stegbauer 5, Číž 2 – Šiška 21, Lee 11, Svoboda 11, Zdanavičius 11, V. Půlpán 4, Rychtecký 2. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Kavan. Trojky: 31/6:26/7. Střelba 2 body: 36/20:33/13. TH: 33/21:23/13. Doskoky: 52:36. Chyby: 20:25. Diváků: 603. Průběh: 27:12, 49:30, 64:48.

