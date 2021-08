Závěrečný podnik před mistrovstvím světa zastihl ve skvělé formě kolínské závodnice. Bedrníková startovala třikrát a všechny své starty proměnila ve zlatou medaili. Tvarůžková si dojela pro jednu zlatou a dvě stříbrné placky. „Byl to poslední testík, který dopadl velice dobře. A to nejen pro medailisty, ale i pro ostatní. Všichni dojeli nad svoje maximum. Příprava byla tedy dobře načasovaná,“ byl spokojený šéf kolínské stále Jan Slavíček.

Mezi juniorkami brala šesté místo Štěpánka Hojková, o dvě příčky horší byl junior Patrik Černý. V kategorii kadetů dojel na sedmé pozici František Hojka, mezi závodníky do třiadvaceti let byl šestý Robert Hula a sedmý Jakub Kučera.

Dva dny po „republice“ vyrazily Bedrníková a Tvarůžková do Itálie, kde budou startovat na mistrovství světa. Ty ještě doplnil Matej Ulík. „Ten startoval na slovenském mistrovství, kde obhájil loňské druhé místo,“ přidal Slavíček.

Jeho zrak už se upírá ke světovému šampionátu. „V loňském roce se našim svěřencům dařilo extrémně. Třeba Bedrníková byla šestá. Letos bude větší konkurence, ale myslím, že má na to. Aby skončila do desátého místa. Terka Tvarůžková by mohla skončit do dvacítky nejlepších a Ulík tak do čtyřicátého nebo padesátého místa. Šanci na dobré umístění má i česká štafeta,“ dodal Jan Slavíček.