„Myslím si, že z naší strany se nejednalo o hezký výkon, ale jak jsem řekl, strašně důležitá výhra, protože doma neradi prohráváme a nechceme s nikým prohrát,“ dodal Konvalinka.

Chance liga: Třebíč rozhodla zápas s kolínskými Kozly last minute gólem

„Domácí vedli 32 minut, takže je to v podstatě zasloužené vítězství. Trošku mě mrzí, že jsme odehráli další dobré utkání na půdě soupeře, ale prohráli ho o devět bodů. Bylo to tím, že jsme se ve druhé a čtvrté čtvrtině nevyvarovali vlnám, kdy jsme byli dole a dostali jsme šňůru osmi a deseti bodů,“ posteskl si trenér Slavie Pavel Beneš.

„Kluci bojovali, výsledek je pro nás nakonec v podstatě dobrý, bohužel nás opět trápil soupeřův útočný doskok, kdy jsme nedokázali domácí zastavit, ale i tak jsem za některé fáze tohoto zápasu na své hráče hrdý, odvedli velké množství práce,“ dodal Beneš.

Kolín během pár dnů v domácí Geosan aréně přivítal soupeře, který si předtím vyšlápl na giganta z Nymburka, proto je jeho vítězství o to cennější. Po Děčínu skolil i Slavii.

„Rozhodla naše zkušenost a konečně odehrál dobré utkání Adam Číž. Pořád je to však z naší strany neučesané a máme ještě hodně na čem pracovat,“ podotkl Adam Konvalinka.

Slavia měla do utkání parádní vstup. Během chvíle se dostala do devítibodového vedení, na to však Medvědi dokázali zareagovat a postupem času ztrátu smazali. Naopak to byli oni, kdo se ve třetí části dostal do trháku. A to výrazného, v jedné pasáži vedli o čtrnáct bodů. Nováček se ale nevzdal a čtyři minuty před koncem se dotáhl na rozdíl čtyř bodů. V tu dobu si vzal hlavní slovo Šiška, který proměnil trojku a nájezd, čímž definitivně zlomil odpor Slavie, která tak ani na čtvrtý pokus nedokázala venku bodovat.

„Jsme rádi, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Potřebovali jsme se chytit, nicméně to vítězství se nerodilo jednoduše. Slavie hrála velmi dobře, je vidět, že má dobrou formu. Trápila nás a držela se nás do poslední chvíle, naštěstí jsme zkušený tým a pohlídali jsme si vítězství. Doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů,“ řekl kapitán Kolína Adam Číž.

„Dali jsme Kolínu příliš mnoho útočných doskoků, tam si myslím, že byl náš největší problém. Dali také mnoho trojek a tam jsme taky nebyli příliš konkurenceschopní. Musíme pokračovat ve zlepšování naší hry a soustředit se na další zápasy,“ uvedl nejlepší střelec Slavie Dontae Bruner.

Body: Číž 19, Šiška 19, Petráš 13, Jelínek 10, Lošonský 9, Slavinskas 7, Novotný 5, Dlugoš 3 – Bruner 19, Jelínek 15, R. Pumprla 14, Kheil 12, P. Pumprla 6, Dworsky 5, Sýkora 5. Rozhodčí: Kučírek, Kurz, Dombrovský. Trojky: 33/14:27/10. Střelba 2 body: 29/12:32/18. TH: 25/19:16/10. Doskoky: 38:34. Chyby: 20:26. Diváci: 628.

Kolín zlomil gól do šatny. Od většího přídělu ho zachránil brankář Bína