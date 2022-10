„Vítězný vstup do sezony je pochopitelně příjemný, viděl jsem ale i chyby, které odstraníme. Olomoucko hrálo výborně, vůbec to nebyl tým, který jsme viděli během přípravy,“ řekl nový trenér Kolína Adam Konvalinka.

Video, foto: Opory Kozlům citelně chyběly. Kolín doma nestačil na Frýdek

Právě širší rotace byla základem k úspěchu. Ať nastoupil v dresu Medvědů kdokoliv, byl pro soupeře nebezpečným.

„Využili jsme velkého počtu hráčů do rotace, to by měla být v nové sezoně naše velká síla. Zatím si sice někdo může stěžovat, že nehraje tolik, jak by si přál, když ale budeme hrát systémem středa – sobota, na každého dojde,“ upozornil Konvalinka.

„S porážkou nemůžete být nikdy spokojení, viděl jsem ale týmový a bojovný výkon, za který se nemusíme stydět. Kluci se prali s favoritem, který patří ke kandidátům na postup do ligového finále. Chyběl nám nejlepší rozehrávač minulé sezony a střelec, který minulý týden na tréninku neminul koš. To nám chybělo k tomu, abychom se mohli na konci zápasu radovat. Musíme vydržet, než budeme kompletní,“ podotkl trenér Olomoucka Miljan Čurovič.

Kolín táhl za výhrou nový litevský forward Slavinskas, který zaznamenal 23 bodů. Dvouciferného bodového výsledku dosáhl i Lošonský (12), Petráš (10) a Číž (10).

„Bylo to těžké, přijeli jsme v roli favorita a to není snadné. Když jsme ovšem potřebovali, dokázali jsme přitlačit a i zkušeností se nám podařilo střetnutí zvládnout. Takticky to bylo v důležitých okamžicích z naší strany dobré. Naší výhodou byla i plná střídačka. Na to jsme nebyli zvyklí. Olomoucko hrálo výborně, v závěru mu ale došly síly. Necelých osmdesát bodů je na náš potenciál málo, ale na tom zapracujeme a bude to lepší,“ zdůraznil kolínský rozehrávač Adam Číž.

Body: Williams 22, Kněžević 19, Moten 16, Halada 12, Feštr 2, Heinzl 2 – Slavinskas 23, Lošonský 12, Číž 10, Petráš 10, Autrey 8, Novotný 6, Šiška 4, Mareš 3, Jelínek 2. Rozhodčí: Matějek, Linhart, Jedlička. Trojky: 21/4:20/6. Střelba 2 body: 53/25:47/25. TH: 15/11:13/10. Doskoky: 44:41. Chyby: 17:18. Diváků: 425. Průběh: 20:25, 38:45, 54:58.

Bod byl blízko, přesto na něj Český Brod nedosáhl