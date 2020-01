Futsalistům Kolína se nedaří. Prohráli šesté utkání v řadě a v tabulce divizní skupiny A klesli na poslední místo. Naposledy nestačili na Slatinu. Na její palubovce prohráli 5:11.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Škvára

„V těžce poskládané sestavě jsme odjeli do Kladna, kde Slatina hraje své zápasy. Duel byl celkem vyrovnaný, rozdíl byl akorát v tom, že soupeř dokázal své šance téměř stoprocentně využít, zatímco my se v koncovce trápili. My to chtěli vždy vykombinovat až do prázdné. Navíc nás srážejí strašné chyby v rozehrávce.,“ posteskl si trenér Michal Škopek.