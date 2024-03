Zranění decimují kádr kolínských volejbalistů, kteří bojují o udržení v první lize. V dalším pokračování soutěže padli na palubovce pražského ČZU. Absence některý borců se na výkonu kolínského družstva projevila.

Informace k příloze Fotbalový deník | Video: Deník/Jakub Vítek

ČZU Praha – Kolín 3:1 (22, 24, -23, 17)

Kolínský výkon v utkání o udržení v 1. volejbalové lize ovlivnilo další ze série zranění. Tentokrát bolavé rameno nepustilo do hry smečaře Marka Tichého. Kolín tedy nastoupil do zápasu proti ČZU Praha oslaben, a projevilo se to na výkonu.

První dva sety hosté ztratili v koncovkách, třetí naopak urvali v závěru pro sebe. Čtvrtá sada se ukázala jako rozhodující. Kolín v ní prohrál a pražský soupeř tak bral tři body. Podle trenéra Miroslava Šotoly se tým stále potýká s velkým množstvím vlastních chyb. Na druhou stranu, co se týká zranění, je první kolínská sezona ve druhé nejvyšší volejbalové soutěži naprosto extrémní, pokud jde právě o zranění. Ze základní sestavy načas vypadli blokaři Petr Šotola, Seva Khorolenko, David Kubát a Adam Janů.

Premiéra jako z hororu. Kolín doma dostal za vyučenou

„Pozitivní je, že se do hry dostávají i další hráči, kteří mohou sbírat cenné zkušenosti. Pokud se nám podaří letos první ligu udržet, bude to v dalších ročnících naše výhoda. Takže nezbývá, než se poprat s nepřízní osudu a udělat na hřišti vše, co je v našich silách, abychom soutěž zachránili,“ řekl kolínský trenér Miroslav Šotola.

Příští zápas sehraje Kolín na domácí palubovce v pátek 8. března. Od 18 hodin bude v Městské hale Borky hostit Plzeň.

Kolín: Hoang, Hrazdira, Ječmínek, David, Čermák, Rous, Kubrycht, Hauf, Šotola, Stieber, Tichý.