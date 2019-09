„Na šampionát se moc těším. Vždycky jsem velice vděčná za to, že se takové akce mohu účastnit. Pak člověk vidí, že ta dřina stojí za to a snaží se prodat, co za celou přípravu natrénoval. Navíc si myslím, že jsme celkem parta, takže se samozřejmě těším i na lidi, se kterými jedu,“ uvedla třicetiletá závodnice Dukly Praha.

S jakým výkonem a umístěním byste byla spokojená?

Výkon se na takové akci odhaduje těžko. Závodník je dost ovlivněn okolím a prostředím a výkony v kvalifikacích bývají často zkreslené. Ale budu spokojená s výkonem začínajícím sedmičkou a umístění bych ráda obhájila. Naposledy jsem byla osmá v Londýně.

Nedávno jste se stala popáté mistryní republiky. To je dobrý povolený dopink před světovým šampionátem…

Určitě to potěší, ale nebyla jsem úplně spokojená s výkonem. Ten byl ovlivněn přípravou právě na MS, ale měla bych být schopna i v únavě házet dál. Takže vítězství se určitě počítá a za medaili jsem ráda, ale na příští domácí šampionát ještě určitě máknu a pokusím se vylepšit i ty metry.

V kariéře jste asi dvakrát zavítala na závody do Kataru. Jaké tam jsou podmínky pro atletiku a jací jsou místní diváci? Rozumí atletice?

Popravdě ani nevím. Je to místo, kde dokáží investovat spousty peněz do takových věcí, jako jsou sportoviště, takže zázemí je parádní. Specifické je ale počasí. Pro nás je tam šílený pařák, takže záleží, jak se popereme s teplem a se soutěžemi, které budou nezvykle až celkem večer. Jinak diváky asi úplně ohodnotit neumím. Když jsem tam byla poprvé, tak na tribunách seděli jen muži a podruhé to byl takový komorní závod v předvečer Diamantové ligy, na kterém byli snad jen pořadatelé, kteří chystali stadion na druhý den. Tak se nechám překvapit, jak to bude letos.

Kvůli velkému vedru, jaké v Dauhá během léta panuje, se šampionát uskuteční až nyní, nezvykle na podzim. V čase, kdy si reprezentanti v jiných letech užívají zaslouženou dovolenou, tentokrát budou závodit na akci sezony. Jak moc vám to narušilo přípravu?

Příprava byla maličko jiná. Po patnácti letech jsem měla na začátku června dovolenou a odjela s kamarády na chatu. Bylo to fakt zvláštní. Potom jsme naskočili do přípravy znovu, skoro jako od začátku a musím říct, že jsem si tak musela „nastavit hlavu“, abych vydržela. Je to neskutečně dlouhá sezona. Vloni touhle dobou už jsem měla po operaci slepáku. Už odpočítávám dny do závodů. Je to dlouhé a bolí to (smích). Dokonce to odnesla záda, která se zasekla a maličko mě zdržela, ale teď, pár dní do odletu, je všechno super, tak ladíme.

Na programu bude celkem 49 disciplín. Shodně 24 pro muže a ženy a také jedna společná – premiérově se poběží smíšená štafeta na 4x400 metrů. Na jakou disciplínu, kromě vaší, se těšíte?

Vždycky se těším na všechno, nedělám rozdíly. Půjdu se určitě po závodech podívat na disciplíny, kde budeme mít naše reprezentanty. Ale určitě se těším na oštěpy mužů i žen a dlouhé překážky.

V minulosti jste se na prestižních světových akcích potkala například se sprintery Boltem, nebo Gatlinem. S kým byste chtěla foto tentokrát?

Nejsem úplně sběratel takových fotek, takže nemám vybráno, s kým se vyfotit. To přijde buď až tam, nebo taky ne. Nechám to na náhodě (smích).

Před dvěma lety jste z Kolína přestoupila do Dukly Praha. Jak na kolínskou atletiku vzpomínáte?

Vzpomínám často a samozřejmě v dobrém. Vlastně jsem odtamtud ani moc neutekla. Spoustu tréninků ještě dělám právě v Kolíně, takže jsem tam pořád napůl doma (smích).

Je vám 30 let. Už máte představu, co budete dělat po skončení aktivní kariéry?

Kolik že mi je? (směje se). Vůbec nemám pocit, že už by mi bylo tolik let a že už tak dlouho chodím na tréninky. Jediné, na čem je to maličko znát, je regenerace a to, že občas přijde nějaké zranění. Už mám v plánu operaci kolene po příletu. Jinak to období po kariéře nechávám zatím celkem otevřené. Blízko mám k předškolnímu vzdělávání, takže se možná vrhnu tím směrem, ale je taky dost možné, že zůstanu u sportu. Kdo ví. Moc plánovat neumím, takže vše řeším, až když na to přijde (smích).

Jaké sportovní cíle máte ještě před sebou?

Cílů je spousty. Ráda bych posunula český rekord. Také je lákavá účast na OH a ME příští rok. A už bych jednou ráda dokázala, že se tam nejedu jen účastnit, ale závodit o co nejlepší umístění. Budu na tom všem makat, jak to půjde. Motivace je pořád veliká.

Vizitka

Věk: 30

Bydliště: Kolín

Oddíl: Dukla Praha

Úspěchy: MS 2017 8. místo, OH Rio, Londýn, ME do 22 2. místo, MSJ 2. místo, MEJ 2. místo

Trenér: Dušan Král

Osobní rekord: 72.47 NR