Po náročné soutěži ukázal na osvědčenou variantu. V Saúdské Arábii se však v lednu nejspíš představí oba vozy ze sedlčanských dílen. Konečné rozhodování nebylo prý moc těžké. Nakonec spíš rozhodly pocity než technické parametry.

„Trochu jiné to bylo krátce před Marokem, protože mě vždycky láká cokoliv nového. Byl jsem odhodlaný pro změnu, ale v průběhu rallye se mi v hlavě začalo všechno promítat a rýsovat,“ začal své vyprávění dvaatřicetiletý řidič.

Co sehrálo roli?

U Arnošta v Maroku nenastal žádný zásadní technický problém, ale Karlovi jsem dal přednost proto, že už nás dovedl k pátému a čtvrtému místu. Je to špičkový kamion a dává smysl, abychom ho použili i potřetí. Rozhodnutí je spíš emoční. V žádném případě to ale neznamená, že by měl být Arnošt špatný závoďák. Naopak.

To, že jste v Maroku nakonec nedojeli, s tím nemělo co dělat?

Vůbec. Jednalo se o moje rozhodnutí. I tak jsme byli klasifikování na třetí pozici. Nechtěl jsem, aby z prasklé nádrže vytékaly stovky litrů nafty. Navíc se jednalo o nádrž, která byla namontovaná jen jako provizorium pro Maroko. Trochu mě ta banalita naštvala, ale s rozhodnutím, jaké auto pojede Dakar, to nemělo nic společného.

Arnošt ale nakonec Rallye Dakar také pojede…

Ano. Vypadá to zatím tak na pětadevadesát procent. Vykrystalizovalo i složení druhé posádky, ale zatím mohu prozradit jen to, že v ní pojede jeden člen naší stáje, který byl s námi v Maroku. Celá sestava bude představena zkraje listopadu.

Co bude Big Shock! Racing řešit ve zbývajícím čase do nalodění techniky, což je naplánováno od 1. do 3. prosince v Marseille?

Pro mě, navigátora Františka Tomáška a mechanika Davida Švandu začíná tvrdý trénink, abychom dva drsné dakarské týdny vydrželi po fyzické stránce. Jedná se hlavně o posilování trupu a krku, které trpí na rozbitých pistách. Novinkou je, že si na Rallye Dakar bereme fyzioterapeuta. Finišovat se bude pochopitelně s technikou, jednak se závodní, ale i s asistenčními kamiony.

Po vyplutí trajektu budete mít až do odletu do Saúdské Arábie relativní klid…

Tím si nejsem tak jistý. Nedá se totiž vyloučit, že z Marseille pojedu rovnou do porodnice. Na cestě je druhé dítě. Termín máme 5. prosince. Doma se pak moc nezastavím…

Váš tým si léta pěstuje fanouškovskou komunitu, máte před Dakarem v plánu nějakou akci pro své příznivce?

Určitě na ně nezapomeneme. V neděli 28. listopadu se s nimi v Sedlčanech rozloučíme na náměstí.