„Nastoupili jsme proti ambicióznímu týmu, ve kterém jako hrající trenér působí bývalý reprezentant a dlouholetý ligový hráč David Filinger,“ uvedl hrající trenér Kolína Michal Škopek.

„V tomto zápase, přestože již nemohl promluvit do pořadí o první místo, nenechal Pernštejn nic náhodě a přijel v plné sestavě s deseti hráči, realizačním týmem a desítkou fanoušků. Naopak já jsem dvě hodiny před začátkem zápasu obdržel čtyři omluvenky a dalších několik omluv jsem měl již v týdnu. Do zápasu jsme tedy museli nastoupit jen s jedním hráčem na střídání, a to narychlo až z Prahy přijel Luboš Velčovský,“ nastínil trable Škopek.

První poločas hrál Kolín přesto výborně a uhrál remízu. „Drželi jsme postavení, dodržovali taktiku a hodně jsme soupeře trápili. Ten měl samozřejmě více ze hry, byl více na míči a snažil se o kombinace s rotováním hráčů. Naším úkolem byla snaha chodit do brejků do otevřené obrany soupeře a zakončovat. Po takové jedné akci jsme otevřeli skóre a ujali se vedení. Hosté sice brzy vyrovnali a dokonce otočili skóre. Hra se následně přelévala za strany na stranu a poločasové skóre 3:3 bylo pro nás neskutečným úspěchem,“ pochvaloval si Škopek.

Ve druhé části Kolín ještě do poloviny poločasu držel vyrovnané skóre, pak však musel pro obnovené zranění opustit hřiště Škopek. Jeho svěřencům bez možnosti prostřídání docházely síly a hostující tým jel stále ve stejném tempu a po zásluze zvítězil.

Kolínu v konečném účtování patří šestá příčka.

„Šesté místo je sice uspokojivé, ale do dalšího ročníku silně zvažuji účast v této soutěži, protože mnoho našich hráčů asi nemá zájem hrát kvalitní futsalovu soutěž. A dělat si stále ostudu vysokými prohrami je pro mě a další kluky demotivující,“ přiznal Škopek.

Branky: Srba 2, Kovařík 2, Funda, Velčovský. Poločas: 3:3.

Kolín: Černý – Škopek, Funda, Velčovský – Srba, Kovařík.