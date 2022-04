Rytina: Náš úkol je jasný, z Ústí si musíme přivést minimálně jedno vítězství

Basketbalisté Kolína vstoupili do čtvrtfinále play-off NBL rozpačitě. První utkání dokázali ovládnout a i ve druhém měli dobře našlápnuto, když patnáct minut před koncem vedli o 14 bodů. Ovšem ani to kolínskému týmu nestačilo a druhé utkání dospělo do prodloužení, ve kterém bylo Ústí lepší a vyrovnalo stav série na 1:1.

Z basketbalového utkání play off NBL Kolín - Ústí nad Labem (86:94) | Foto: David Kratochvíl

Po dvou dnech volna se hráči obou týmů postaví opět proti sobě, tentokrát se bude hrát v úterý a středu od 18 hodin v Ústí. „Náš úkol je jasný, z Ústí si musíme přivést minimálně jedno vítězství. Věřím, že se poučíme z prvních dvou zápasů a zlepšíme především naší útočnou fázi," uvedl kolínský asistent Filip Rytina. Ať to na severu Čech dopadne jakkoliv, je jasné, že se série minimálně ještě jednou přesune do Kolína. V hale Spojů se bude hrát v sobotu 23. dubna.