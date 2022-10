Svým významem je to výjimečná věc nejen pro klub, ale vlastně pro celý sportovní Kolín. Pravidelná soutěž s evropským puncem v olympijském sportu, se v Kolíně ještě nikdy nekonala.

Parádní vstup do pohárové Evropy. Medvědi porazili rakouský Kapfenberg

Všichni se na tento svátek hodně těšili, hráči, trenéři, příznivci, a Medvědi ukázali, že v evropské konkurenci touží obstát se ctí.

Cíle a snahy už představitelé klubu zveřejnili, ale zda se je podaří naplnit, o tom rozhodnou jako vždy až na palubovce samotní Medvědi. První krok se jim vydařil, porazili rakouský Kapfenberg.

“Důležité bylo sehnat dostatek záznamů utkání našeho soupeře z rakouské ligy. A to se trenéru, Adamu Konvalinkovi, podařilo. Myslím, že v tomto směru jsme byli dobře připraveni,“ řekl asistent Filip Rytina.

Na co jste před zápasem hráče nejvíc upozorňovali?

Že si musí dat pozor především na individuality soupeře a jejich schopnosti. Jak mohli diváci vidět, Kapfenberg má ve svém týmu hned několik cizinců (Američané, Srb, Chorvat a Černohorec – pozn. red.), kteří hrají prim a jednoduše řečeno „dělají si na hřišti, co chtějí“. Takže jejich styl byl z tohoto pohledu trošku nečitelný a především nevyzpytatelný.

Jak se podařilo předzápasovou taktiku dodržet?

V první polovině bohužel moc ne. Naštěstí jsme se, zejména v obraně, ve druhém poločase probrali a dovedli utkání do vítězného konce.

Co bylo rozhodujícím faktorem pro kolínskou výhru?

Určitě to byla šňůra 15:0 ve třetí čtvrtině, kdy jsme odskočili ze stavu 55:55 na 70:55. V tomto okamžiku se nám vrátila do útoku lehkost, s jakou jsme byli úspěšní v předchozích dvou sezonách. Trefili jsme, tuším, tři trojky v řadě a to nás více méně uklidnilo.

První pohárové utkání jste zvládli. Nemáte obavu, že hráči teď třeba podcení utkání v KNBL?

Takovou obavu já osobně opravdu nemám. V této sezoně vstupujeme do každého utkání s tím, že chceme uspět. Atmosféra v týmu je velmi dobrá, všichni víme, o co nám jde. Jsem přesvědčený, že hráči budou přistupovat ke všem utkáním bez rozdílu zodpovědně a s plnou koncentrací na to zvítězit.

(Michal Vlček)

