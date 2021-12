Bylo to šílenství, vzpomíná Balcárek na tažení Unionu ze 3. ligy do Poháru UEFA

„Zápas byl zajímavý, vyrovnaný, ale my jsme prakticky celou dobu něco dotahovali. O něco jsme se stále snažili, ale nikdy jsme se nedokázali dostat dopředu. Všechny statistiky jsou stejné nebo vyrovnané, až na jedinou, a to jsou trojky. Domácí jich dali o osm více, a ještě k tomu s úspěšností 47%, což u nich nebývá zvykem. To je to, co udělalo rozhodující rozdíl,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Pardubice porazily Kolín díky famózní střelbě z dálky. Za čtyřicet minut hry proměnily sedmnáct trojek. K osmé výhře v sezoně si pomohly zbraní, která dlouhodobě zdobí právě hru Kolína.

Kolín i tak sahal minimálně po prodloužení. Dvě a půl minuty před koncem prohrával o dva body, k bodům to však nedotáhl. K osmi výhrám si připsal osmou porážku.

„Byl to tvrdý zápas, bohužel plný spousty chyb a laciných košů na obou stranách. Ke konci už to bylo dáme, nebo nedáme. Bohužel se rozstřílel David Pekárek, který dal čtyři trojky a to nás stálo vítězství,“ posteskl si pivot Kolína Jiří Jelínek.

„Jsme určitě rádi, že jsme vyhráli, protože Kolín byl v tabulce před námi a každá výhra s takovým soupeřem se nám hodí. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, nicméně hráli jsme na domácí palubovce a pokud chceme v play-off pomýšlet minimálně na semifinále, musíme takovéto týmy doma porážet. Myslím si, že ačkoliv jsme dostali 86 bodů, bránili jsme docela dobře, v útoku jsme trefili otevřené a pak i nějaké těžké střely. Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě,“ podotkl rozehrávač Pardubic Tomáš Vyoral.

Body: Vyoral 21, Walton 17, Pekárek 13, Šafarčík 10, Burda M 8, Henry 8, Potoček 7, Švrdlík 6 – Jelínek 22, Petráš 16, Číž 14, Mareš 14, Novotný 7, Lošonský 6, Křivánek 5, DuBose 2. Rozhodčí: Vošahlík, Záruba, Linhart. Trojky: 36/17:33/9. Střelba 2 body: 28/16:38/22. TH: 12/7:20/15. Doskoky: 40:32. Chyby: 22:14. Diváků: 421. Průběh: 16:17, 43:39, 65:59.

