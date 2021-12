„Do zápasu jsme vstupovali s povinností tří bodů a dotažení se na další čtyři týmy před námi, které mají stejný počet bodů ve velmi vyrovnané tabulce. Hra měla nevalnou úroveň, hrál se pěší futsal, z kterého těžili zkušenější hosté, kteří nám vnutili svůj herní systém, na který jsme nedokázali v prvním poločase reagovat,“ přiznal trenér Michal Škopek.

O osudu utkání se rozhodlo již v první půli, kterou Kolín prohrál jednoznačně 1:8.

„Hosté jednoduše chodili do přečíslení ze zajištěné obrany a míč hráli na jeden, dva doteky, a to byl rozdíl v pojetí hry. Navíc z každé šance pohodlně zakončovali. Hromadili jsme hrubky, které byly potrestány a navíc v útočné fázi jsme úplně selhali. Takových šancí jsme neměli ani nepamatuji. Poločasový rozdíl byl hrůzostrašný. Do druhé půle jsme pozměnili sestavu, nastoupil také Funda, výrazně jsme zlepšili pohyb a aktivitu. Hosté nestíhali, ale svůj náskok ubránili. Náš nepovedený zápas jsme uzavřeli druhým vlastním gólem v utkání,“ posteskl si Michal Škopek, jehož tým nevyhrál čtyři zápasy v řadě.

Další utkání hraje Kolín v neděli na půdě třetích Tenisáků Benešov. Duel se hraje ve sportovní hale v Neveklově od 18 hodin.

Branky: Kovařík 2, Lev, Hejduk, Váňa. Poločas: 1:8.

Kolín: Černý – Metluskho, Váňa, Teplý, Hejduk – Lev, Lengál, Jehlička, Kovařík – Funda.

