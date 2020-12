„Celý zápas jsme byli o kousíček lepší. Hráli jsme jako tým, a to nás přivedlo k výhře,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Kolín se skvěle rehabilitoval za předchozí domácí porážku od Ústí. Proti druhému zástupci ze severu Čech v nejvyšší soutěži hrál od začátku aktivně a postupně si budoval náskok. O přestávce byl dvouciferný, což bylo pro další vývoj klíčové. Po změněn stran náskok nejenom udržoval, ale i navyšoval.

„Nepovedla se nám druhá čtvrtina. Kolín nám odskočil do dvouciferného vedení. Ve třetí čtvrtině jsme se snažili vrátit do zápasu, ale Kolín hrál dobře a nepovolil nám to. Vyhrál zaslouženě,“ konstatoval trenér Děčína Tomáš Grepl.

Hvězdou zápasu se stal Adam Číž. Kolínský rozehrávač zaznamenal za skoro čtyřicet odehraných minut 32 bodů. „Padalo mu to tam a dobře hledal i své spoluhráče. V posledních zápasech je jedním z našich klíčových hráčů. Věří si a padá mu to tam,“ uznal Miroslav Sodoma.

Body: Šiška 18, Pomikálek 17, Kotásek 9, Kroutil 8, Žikla 7, Ježek 5, Landa 4, Grunt 4, Houška 3 – Číž 32, Skinner 15, Machač 15, Wallace 12, Jelínek 12, Petráš 8, Novotný 6, Dlugoš 5.