„Jako každý rok bych rád oslovil malé fotbalisty, kteří mají rádi zábavu a milují fotbal. Na trhu najdete spousty nabídek kempů a určitě není jednoduché si z této nabídky co nejlépe vybrat. Proč byste si měli vybrat právě Rokykemp? Těžká otázka, jako každý rok vyzdvihnu to, čím se možná odlišujeme od jiných kempů. To nejdůležitější vidím v umístění kempu. Mě nebaví pouze samotný trénink na opravdu krásném travnatém hřišti, ale moc se mi líbí ta procházka lesem na trénink a po něm,“ říká Caudr.