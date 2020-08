/FOTOGALERIE/ Tisíce kilometrů najede tým projektu Díky, trenére, aby navštívil adepty finále sportovně-společenské akce. Zavítal proto i do Sušice, kde ASK Dipoli Černošice Dobřichovice pořádal kemp.

Setkání. Zleva Milan Hrazánek (manažer projektu), Aleš Doležal (kameraman), Tomáš Vodička a David Nejedlý (redaktor Deníku). | Foto: Díky, trenére

Říká se, že dvakrát nevstoupíte do téže řeky. Třiadvacetiletý atletický kouč Tomáš Vodička to popírá. Už jednou stanul v užším výběru Díky, trenére, nepostoupil však dále. A hle, letos se do prestižní party tlačí znovu. „Překvapilo mě, že jsem byl opět nominovaný,“ přiznává během přivítání Vodička. „Jsem za to rád. A děti byly nadšené, že je přijede někdo natáčet. Tak už jen kvůli nim.“