Navázat na úspěchy z posledních dvou let se pokusí kolínští basketbaloví Medvědi. V konkurenci týmů Kooperativa NBL, ALPE ADRIA CUPu i Federálního poháru to rozhodně nebude jednoduché, ale Medvědi už mnohokrát ukázali, že výzvy rádi přijímají. V téměř kompletním složení (poslední posila Džiugas Slavinskas se připojí v pátek 19. 8.) se sešli na palubovce GEOSAN arény.

Úvodní slovo k týmu pronesl generální manažer Miroslav Sodoma. Poté už uchopil taktovku nový kormidelník Kolínských Adam Konvalinka. V krátkosti nastínil své vize, a pak už to šlo ráz na ráz. Za chvíli se ze všech hráčů lil pot. Pro zklidnění přišla na řadu střelba či nácvik taktických variant. I přes velké úsilí, které všichni hráči do prvního tréninku vkládali, se nad tím vším vznášela dobrá atmosféra. Tak doufejme, že tento přístup vydrží Medvědům po celou sezónu. A co na to nový kolínský trenér?

Trenére, jak se vám jeví tým po prvním společném tréninku?

Základ mužstva už je delší dobu pohromadě a to je moc dobře. Kluci si na sebe nemusí zvykat. V pátek nás doplní ještě Džiugas Slavinskas a tím byl měl být tým kompletní.

Asi je na tuto otázku ještě brzy, ale přesto. Už víte, jakým stylem hry byste se chtěl s Medvědy prezentovat?

Styl hry bude určitě přizpůsoben hráčům, kteří tu jsou. Nemohu měnit Jirku Jelínka (smích). Tým má v sobě velký potenciál a budu se snažit využít kombinací Ondry Šišky s Adamem Čížem a Michala Mareše s Filipem Novotným. Samozřejmě mám představy, jakým směrem se chceme ubírat, takže to vidím tak půl na půl. Půl se přizpůsobím já týmu a půl se naopak přizpůsobí tým mně. Ale konkrétní bych zatím být nechtěl. V tréninku to nacvičíme a v přípravným zápasech uvidíme, jak nám to bude fungovat.

Kolín bude v nové sezoně honit čtyři pomyslné zajíce najednou. Jak se na to připravit?

Nejsem si jist, že se na to dá úplně připravit. Počítám s tím, že i u kolínských hráčů platí ta známá pravda, že každý raději hraje než trénuje. Sice nám tréninkovou koncepci naruší náročné cestování, ale věřím, že do toho s hráči během pár týdnů naběhneme a vše zvládneme.

Michal Vlček