Na začátku příštího roku schvaluje valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky strategii a rozpočet, jejíž součást bude rozšíření Superligy na dvanáct týmů i nový formát s rozdělením na východ a západ. Vedle Kolína o připojení k celostátní soutěži stojí Pražská klubová fotbalová liga a Malý fotbal Ostrava. „Snad to má být formalita,“ doufá předseda Kolínského svazu malého fotbalu Jiří Gač.

Námluvy o přidružení jeho výběru začaly už před dvěma lety, když Kolín přistoupil k Asociaci malého fotbalu České republiky. „Loni na jaře jsme si s Petrem Brejlou (předseda Řídící komise Superligy malého fotbalu – pozn. red.) povídali o možnosti připojení, nakonec se snad místo nás přihlásila Plzeň. Chtěli jsme ještě oťukávat hráče, aby o Superligu měli zájem. Nechtěli jsme dopadnout jako některé týmy, když jedou na venkovní zápas s jedním nebo dvěma náhradníky. Chceme si udělat širší kádr, abychom měli kvalitní hráče, kteří zároveň mají zájem podstoupit i cestování,“ přiblížil Gač.

Kolínský svaz malého fotbalu má dvě ligy po sedmi týmech a získal předběžnou dohodu o užívání umělé trávy divizního FK Kolín, o pět jeho fotbalistů se rovněž opírá při stavbě kádru. „Vybrali jsme už šestnáct hráčů, kteří teoreticky mohou hrát. Superligu vnímají pozitivně. Taky předpokládáme, že vstupem do Superligy se naše kolínské soutěže zkvalitní, přitáhneme nové hráče a třeba i nové týmy,“ uvažoval předseda.

Do Pardubic zamíří patrně se dvěma pětkami a gólmanem včetně Stanislava Rosendorfa, mistra světa do 21 let, který nastupuje v Superlize malého fotbalu právě za Pardubice. „Zápas v Pardubicích bereme jako ostrý test, samozřejmě známe jejich sílu, hráči se potkali při Českém národním poháru. Chceme vyhrát, ale uvidíme, jak to dopadne,“ přemítal Gač.

Pardubice se těší na souboj s výběrem města, které od nich leží čtyřicet kilometrů vzdušnou čarou. „Nechci říkat, že to bude derby, ale takové poloderby. Jsme blízko u sebe, půjde o atraktivnější zápas,“ přiznal pardubický trenér Miroslav Kaluža.

Pro čtvrtý celek Superligy malého fotbalu jde o poslední duel před zimní přestávkou. „Nasadím takový mix stálých a nových kluků, měl bych mít tři nové. Podívám se, jestli s námi můžou nastupovat. Něco jim k taktice řeknu, ale chci je nechat hrát,“ podotkl pardubický kouč.