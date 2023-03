Basketbalové týmy z Kolína mají za sebou další porci zápasů ve svých soutěžích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

U15 starší žákyně – Liga

Basket Říčany „B“ – BC Kolín 67:53

„Po dlouhé hrací pauze nás víkendové utkání zavedly na palubovky Říčan a Horních Počernic. Tato utkání by nás měla probrat především v přístupu k zápasům a tréninkům. Vlažný vstup do utkání, uspokojení, že když jsme první, tak přece výhra přijde sama, nás stála první porážku v nadstavbové části,“ uvedl trenérka Tereza Švachová.

Střelci: Bártlová N. 20, Hoznauerová L. 11, Kolářová A. 8, Halámková N. 7, Vomáčková E. 4, Losmanová L. 3.

Basketbal Sokol Horní Počernice – BC Kolín 33:68

„V Počernicích náš výkon též neodpovídal našim kvalitám, ale výhru jsme si nakonec pohlídaly. Poklonu zaslouží zejména Lůca Hoznauerová, která dala v jednom utkání pět trojek,“ podotkla Tereza Švachová.

Střelci: Hoznauerová L. 28, Bártlová N. 12, Ottová L. 9, Losmanová L. 8, Šibravová L. 7, Kolářová A. 2, Vomáčková E. 2.

U17 kadeti – Liga

BC Kolín – Basketpoint Frýdek-Místek 52:72

„Dva výborné zápasy v nasazení a bojovnosti. Hlavně nedělní utkání s velkou energií jak na hřišti, tak i na lavičce. Sobotní utkání poznamenalo brzké zranění Ondry Jánského a nemoc Michala Kropáčka. Obě utkání jsme hráli bez rozehrávače, ale musím uznat, že jak Radim Konývka, tak i Matěj Adámek se s touto rolí porvali statečně. Frýdek předváděl celoplošnou obranu, kdy jsme měli problém se dostat do pozic v útoku a zahrát postupný útok. S takovým tlakem na hráče s míčem jsme se ještě nepotkali,“ přiznal trenér David Machač.

Střelci: Prokeš M. 19, Adámek M. 7, Šťastný M. 7, Konývka R. 6, Hruška A. 6, Guk V. 3, Buřič A. 2, Matoušek J. 2.

BC Kolín – BCM Orli Prostějov 61:51

„Velmi bojovné a tvrdé utkání jsme zvládli vyhrát. Díky zónové obraně jsme soupeře nepouštěli do jeho útočných setů a v útoku jsme hráli kolektivně s dobrou střelou z dlouhé vzdálenosti,“ potěšilo Davida Machače.

Střelci: Šťastný M. 15, Hruška A.10, Prokeš M. 10, Konývka R. 9, Sýkora F. 7, Adámek M. 7, Guk V. 3.

U19 juniorky – Nadregionální liga

BC Kolín – Válečnice Děčín 69:45

„V dohrávce proti Válečnicím z Děčína jsme potvrdily roli favorita. Až na vlažný začátek holky dominovaly na útočné i na obranné polovině. Díky velké bojovnosti holek si tak připisujeme další vítězství,“ poznamenala trenérka Radka Štěpánková.

Střelci: Jebavá M. 14, Krausová B. 14, Mikovcová 13, Pithartová M. 8, Bečvářová K. 8, Horká A. 6, Vaňková T. 4, Boskovicová V. 2.

U19 junioři – Nadregionální liga

BC Kolín – Kanonýři Josefov 83:25

Střelci: Bareš A. 24, Hoffman P. 16, Žiško A. 11, Klvaň M. 9, Sýkora F. 7, Sýkora V. 6, Kysilka A. 6.

BC Kolín – Kanonýři Josefov 101:36

Střelci: Hoffman P. 28, Kysilka A. 17, Bareš A. 12, Klvaň M. 10, Žiško A. 10, Zhříval F. 8, Sýkora F. 6, Sýkora V. 4.

„Na domácí palubovce jasné vítězství s předposledním týmem tabulky. Po první čtvrtině bylo jasně rozhodnuto za stavu 29:10. Utkání po jarních prázdninách si vyžadoval takový start do zápasů. Využili jsme utkání na pilování některých svých nedostatků, jak v útoku, tak i v obraně. Tento zápas jsme použili jako přípravu na následující utkání proti velmi vyrovnanému týmu z Liberce,“ řekl trenér Lukáš Sychra.

Muži B – 2. liga

Kolínsko-kutnohorský BK – BK NAPOS Vysoká n. L. 73:96

„Očekávali jsme jasný průběh. A vlastně na něj i došlo. Soupeř nám na konci první čtvrtiny nasázel šest trojek v šesti útocích a zápas byl vlastně rozhodnutý. Ale ani tak jsme zbraně nesložili a pokoušeli se náskok stáhnout, ale vždy, když se nám to povedlo, tak soupeř ihned skóroval a vzal si své vysoké vedení zpět,“ podotkl autor 4 kolínských bodů Michal Vlček.

Střelci: Merta T. 25, Nečas L. 12, Kosík L. 11, Kocourek M. 7, Koláčný L. 4, Prušinovský J. 4, Grmolenský J. 4, Vlček M. 4, Somberg F. 2.

Kolínsko-kutnohorský BK – BVK Holice 80:76

„Nastoupili jsme v plné sestavě a zápas ihned vypadal lépe. První poločas se skóre přelévalo z jedné strany na druhou a bylo z toho vedení v poločase o čtyři body. Ve třetí čtvrtině jsme začali soupeře fyzicky přehrávat, a to znamenalo to, že jsme si vytvořili slušný náskok. Ve čtvrté čtvrtině náš soupeř přitvrdil hru na hranici faulů, a to se nám moc nelíbilo, takže bylo potřeba se s tím vypořádat, což nám chvíli trvalo. Ale zvládli jsme to a utkání dovedli do vítězného konce. O této důležité výhře rozhodl Lukáš Kosík svou proměněnou tříbodovou střelou,“ dodal Michal Vlček.

Střelci: Merta T. 22, Nečas L. 18, Kocourek M. 15, Kosík L. 10, Somberg F. 8, Novák P. 5, Vlček M. 2.

Muži C – SBL

BC Kolín „C“ – BC Real Réma Nymburk 53:83

„Do víkendových utkání jsme vstoupili s tím, že obě budou mít jasný průběh, ale v prvním jsme na soupeře nastoupili a rozhodně nechtěli prohrát. A hru, která tomu odpovídala, jsme vydrželi předvádět do poločasu, poté nám už začaly docházet síly a ani vyfaulování se Davida Vetora nám neprospělo. A proto utkání dopadlo v náš neprospěch,“ posteskl si Michal Vlček.

Střelci: Svoboda T. 15, Lapáček J. 11, Lapáček F. 8, Hodan L. 7, Vlček M. 5, Vetor D. 3, Remeš Š. 2, Horáček J. 2.

BC Kolín „C“ – BK Sadská 76:49

„Proti Sadské už to bylo podle našich představ. Od samého začátku jsme měli vedení na naší straně a soupeře jsme k ničemu nepouštěli. Musel volit těžké střely a nájezdy, a to vedlo k našim snadným ziskům a jednoduchým bodům,“ mnul si ruce Michal Vlček.

Střelci: Lapáček J. 19, Žiško A. 14, Horáček J. 11, Lapáček F. 10, Svoboda T. 8, Remeš Š. 6, Vetor D. 5, Hoffman P. 3, Hodan 2.

