Basketbalisté Kolína zakončili první polovinu základní části NBL porážkou na půdě Svitav 81:91. Po jedenácti kolech jim patří jedenáctá příčka.

Z utkání BC Kolín - Pardubice (84:105). | Foto: Adam Hruška

„Do páté minuty bylo utkání vyrovnané, ale potom byl na hřišti pouze jeden tým, a to ten domácí. My jsme přijeli s určitým obranným záměrem, kdy jsme chtěli vytlačit soupeře z vymezeného území, což se nám nepovedlo. Z tohoto prostoru dal skoro padesát bodů při úspěšnosti 67 procent, což je naše velmi špatná vizitka. To, co jsme chtěli hrát, jsme neplnili, proto jsme obdrželi devadesát bodů. Velké pozitivum pro nás je, že kluci nesložili po třech čtvrtinách zbraně a poslední část jsme vyhráli, za což jsem rád, a je to takové naše dílčí vítězství při vědomí, že jinak byl domácí tým na palubovce pánem,“ uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.