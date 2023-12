Kolínští volejbalisté vykročili parádně za záchranou v první lize. Druhou část soutěže začali jasnou a cennou výhrou 3:0 na palubovce pražského ČZU. První dvě sady byly ale velice vyrovnané.

Z volejbalového utkání první ligy mužů Kolín - Blue Ostrava (0:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

ČZU Praha - Volejbal Kolín 0:3 (-23,-24-17)

Kolínští hráči byli po celý zápas lepší ve všech ohledech - v obraně i při útoku na smeči. Domácí, tým složený hlavně ze zkušených starších hráčů (v základním kádru mě i dva bývalé extraligové hráče Pajmu a Bartůňka), na ně stačili snad jen ve hře středem sítě.

„Byl to dobrý kolektivní výkon. Jestli bych měl někoho vyzdvihnout, tak smečaře Marka Tichého za útok a taky nahrávače Kubu Hoanga za distribuci nahrávek,“ řekl kolínský trenér Miroslav Šotola.

Pro Kolín je to důležité vítězství z hlediska bodů i sebevědomí. V základní části první ligy, v níž je nováčkem, skončil na posledním místě. Nyní se soutěž, rozdělená na východní a západní část, propojila. Kolín se tak dostal do skupinu o celkové 7. a 14. místo. Teoreticky je vše otevřené, protože z této skupiny ještě mohou dva týmy proklouznout do baráže o play off.

Příští domácí utkání sehraje Kolín netradičně ve středu 13. prosince od 20 hodin v Městské hale v Borkách. Soupeřem mu bude MFF Praha. V sobotu pak v 19 hodin přivítá na stejném místě Plzeň.

Volejbal Kolín: Hoang, Šotola, Khorolenko, Tichý, Čermák, Červinka, Kubrycht.