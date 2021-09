„Až na prvních pět minut jsme byli o kousek před naším soupeřem, proto si myslím, že jde o zasloužené vítězství,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Největší rozdíl mezi soupeři byl v obraně. Dostali jsme téměř sto bodů, to se nám nemůže stávat,“ zlobil se kouč Olomoucka Robert Skibniewski.

Kolín se na půdě soupeře prezentoval velmi dobrým výkonem. První čtvrtinu sice o čtyři body prohrál, následně ale převzal otěže zápasu do svých rukou a pomalu se začal vzdalovat. V průběhu hry vedl dokonce i dvacet bodů.

„Soutěž bude vyrovnaná, nikdo nikoho nebude porážet o dvacet nebo třicet bodů. Z tohoto pohledu bude každý úspěch na palubovce soupeře hodně cenný a tak vnímám i náš výsledek na půdě Olomoucka,“ podotkl Miroslav Sodoma.

„První poločas se nepovedl. Padlo hodně košů, což se divákům muselo líbit, jako trenér se ale na to nechci dívat. Náš potenciál jsme ukázali někdy od 25. minuty. Tak ovšem potřebujeme hrát celých čtyřicet minut a ne pouze část utkání. Musíme to změnit. Věřím, že se nám to povede,“ dodal Robert Skibniewski.

Body: Číž 19, Petráš 18, Lošonský 17, Mareš 14, Rožánek 14, Novotný 8, Jelínek 5, Křivánek 3. Střelba 2 body: 27/55:20/41. Trojky: 7/14:13/35. TH: 12/16:19/23. Průběh: 27:23, 48:59, 63:80.