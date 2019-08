/FOTOGALERIE/ Smočit se ve vodě je v horkých dnech jako požehnání. Tohle má ale do relaxu u vody hodně daleko. Jsme totiž na tréninku kutnohorských závodních plavců. Plavci ze Sparty Kutná Hora nyní plavou intervaly. Povídáme si s trenérkou Janou Hubalovou. Podle ní je o plavání zájem, který momentálně stoupá.

Dost častou otázkou při výběru sportu pro dítě je také finanční otázka. Některé koníčky jsou levnější než jiné. Mohlo by se zdát, že na plavání vám stačí akorát plavky. Podle trenérky to ale tak docela není. „Na kondiční plavání to stačí. Když ale děti závodí, dostanou se k té špičce, kde děti vyžadují plavky s karbonem. To se rodičům prodraží,“ připouští. A co teprve v případě, kdy závodní plavci potřebují patery plavky.