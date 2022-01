Vesnický fotbal má své kouzlo, říká Hořava. Zabývá se i mentálním koučinkem

„Chtěli jsme vyhrát, ale myslím si, že o osudu utkání se rozhodlo už v první čtvrtině. Pardubice vstoupily do zápasu s daleko větší energií, přehrávaly nás prakticky všude, a tak, jak jsme začali, jsme i pokračovali. Druhý poločas byl vyrovnaný, ale bylo vidět, že o osudu utkání bylo rozhodnuto a hrálo se pouze na údržbu. Nám nic nevycházelo, hráli jsme špatně, musíme se z toho poučit,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Nebyl to jednoduchý zápas, protože jsme měli tři čtvrtiny týmu v izolaci, ale vrátili jsme se zpátky a pokračovali na stejné cestě, na jaké jsme po novém roce. Začali jsme dobře, zvlášť v obraně, v první čtvrtině jsme dostali jen 15 bodů. Povedlo se nám eliminovat útočný talent Adama Číže. Náš tým měl velký hlad, což bylo vidět i na doskoku, také 30 asistencí je naše nejlepší číslo v letošní sezoně,“ pochvaloval si trenér Pardubic Dino Repeša.

Byl to přímý souboj o čtvrté místo v tabulce. Ten Medvědi nezvládli a díky tomu klesli na šestou příčku.

„Podle mě se to velice jednoduše hodnotí. Oni si doskočili 21 míčů v útoku a dali z toho hodně bodů, k tomu 22 bodů z protiútoků.. V podstatě když byli volní, trefili trojku. My jsme občas dělali zbytečné chyby. Z naší strany to nebylo absolutně dobré,“ posteskl si pivot Kolína Jiří Jelínek, který byl jedním ze tří hráčů, jenž zatížil konto soupeře dvouciferným počtem bodů.

Naopak Pardubice jich měly šest.

„Do zápasu jsme chtěli vstoupit s dobrou obranou a energií, chtěli jsme eliminovat hlavního hráče hostů Číže, což se nám nadmíru povedlo. O našem vítězství jsme rozhodli už v prvním poločase, kdy jsme soupeři dokázali dát skoro šedesát bodů a udržet ho na čtyřiceti. To byl základ našeho vítězství,“ řekl rozehrávač Pardubic Tomáš Vyoral.

Body: Vyoral 21, Šafarčík 16, Potoček 13, Henry 12, Pekárek 11, Walton 10, Vranković 8, Svoboda 6, Švrdlík 5 – Petráš 21, Jelínek 16, Lošonský 16, Číž 6, Rožánek 6, Dlugoš 5, Křivánek 5, Novotný 5, Merta 2. Rozhodčí: Hruša, Salvetr, Linhart. Trojky: 36/15:34/9. Střelba 2 body: 41/23:37/19. TH: 21/11:23/17. Doskoky: 51:36. Chyby: 26:19. Diváků: 1000. Průběh: 28:15, 59:40, 83:61.

