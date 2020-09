/FOTOGALERIE/ Sportovní oddíl Olympia Spartan Training Kutná Hora připravil ve svém tréninkovém zázemí na stadionu Olympia premiérový ročník Koudelníkova závodu. Šlo o překážkový běh pro děti ve věku 4-14 let, který v neděli dokončilo dvě stě sedm závodníků.

Na stadionu Olympia v Kutné Hoře se v neděli 6. září uskutečnil Koudelníkův závod. Premiérový ročník překážkového běhu pro děti. | Foto: Deník / Michal Bílek

Nejmladší kategorie 4-6 let startovala jako první. Děti běžely trať dlouhou jeden kilometr a mohl je doprovázet jeden z rodičů. Zdolat musely osmnáct překážek. Starší kategorie 7-9 let absolvovala dva kilometry a závodníci nejstarších dvou kategorií 10-12 a 13-14 let běželi 2,7 kilometru. Zvládnout museli třiadvacet překážek.