„Kvalitou soutěže je to úkrok stranou a po dvanácti měsících od mistrovství světa mě teď čekají zápasy s GBA nebo Pískem, ale má to pro mě přidanou hodnotu nové práce a stále věřím, že herně mám něco před sebou,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Pumprla, který se před časem nedomluvil s Nymburkem na prodloužení smlouvy.

Zkušený křídelník se tak stane hlavním lákadlem v sestavě nováčka první ligy (nejvyšší soutěž se jmenuje Kooperativa NBL), který se netají ambicí co nejrychleji postoupit mezi elitu. Znovuzrozená Slavia získala licenci od pražských Košířů a pyšní se nezvykle velkorysým rozpočtem ve výši pěti milionů korun.

„O Slavii jsem nejdřív nic nevěděl, ale hned poté, co mi z Nymburka nebyla prodloužena smlouva, jsem si říkal, že by to mohlo být něco zajímavého,“ řekl Pumprla o svém lehce překvapivém angažmá v Edenu. Nebude mít přitom jen hráčské povinnosti, ale má se ujmout i postu „projektového manažera“ a být tak pravou rukou předsedy klubu Mariana Pagáče.

Nová výzva

Jeho role? Jednat se sponzory, uzavírat hráčské smlouvy a zužitkovat své bohaté znalosti basketbalového prostředí v Česku i v zahraničí. Kromě toho by měl Pumprla postrčit slávisty o patro výš i svými výkony na palubovce.

„Nemám nějaké přefouklé ego, už jsem lecčeho dosáhl. Tohle bude zase nová výzva,“ odmítá úvahy o tom, že si mohl vybírat mezi nabídkami týmů z NBL.

Na vysvětlenou: mužský basketbalový klub Slavia po rozpadu federace nějaký čas působil v nejvyšší soutěži, koncem devadesátých let ale začal strmý pád až do pražské 2. třídy. Nakonec činnost zcela ukončil.

Vedení současné Slavie věří, že v hlavním městě je vedle USK prostor pro další špičkový tým a chce udělat vše pro to, aby nalákal pozornost početné obce červenobílých fanoušků. Vybojují si Pumprla a spol. zájem pražského publika?