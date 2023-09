/ROZHOVOR/ O víkendu startuje nový ročník NBL. Basketbalisté Kolína zahájí sezonu v neděli na palubovce Ústí nad Labem, které před sezonou hodně posílilo a má ty nejvyšší ambice.

Trenér Predrag Benáček (tleskající) je staronovým trenérem kolínských Medvědů. | Foto: Václav Mudra

„Ústí nad Labem je ambiciózní tým. Má čtyři Američany a slušné hráče z Čech. Nebude to jednoduché, čeká nás boj. My si ale jedeme pro výhru,“ hlásí nový trenér Medvědů Predrag Benáček.

Máte za sebou letní přípravu. Jaká byla a co vám ukázala?

Odehráli jsme deset zápasů. Bylo to potřeba, protože máme šest nových hráčů a tým se musel sehrát a zvyknout si na sebe i na mě. Hráli jsme překvapivě dobře. Jediné negativum je, že v pěti zápasech nehrál rozehrávač Adam Číž, což nám může udělat problém v sehranosti na začátku soutěže.

Tým se oproti minulé sezoně hodně změnil. Jak jste spokojený s novými posilami?

Změnil se opravdu hodně. Odešlo osm hráčů a dva trenéři, a to je velký zásah do každého týmu, ne jenom toho kolínského. Přišli dva hráči z Ameriky, Holden Redparth a Jamari Smith. Redparth hraje na několika pozicích, je to takový univerzál a Smith hraje na pozici 4 a 5. Zatím se oba jeví dobře a uvidíme, jak se jim bude dařit v sezoně. Dále přišli čtyři hráči z Čech – Filip Halada, Adam Goga, Dominik Štěpán a Adam Husták. Halada a Goga jsou zkušení borci, dobře zapadli do týmu a určitě budou mít důležité role. Štěpána jsem měl v Olomouckou, je to stále mladý pivot, který se bude střídat s Petrášem. Zatím plní to, co chceme. Husták je s námi krátce. Bohužel po příhodu hned dostal angínu, netrénoval a nehrál žádné utkání. Je to mladý talentovaný hráč na pozici 4, který se musí o svoje místo poprat.

Vy sám jste se k týmu vrátil asi po deseti letech. Váhal jste nad nabídkou a co rozhodlo, že jste opět v Kolíně?

Po rozhovoru s Miroslavem Sodomou (generální manažer – pozn. red.) jsem váhal 24 hodin. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem věděl, že Kolín má trenéra, ale najednou se to místo překvapivě uvolnilo deset dní před zahájením přípravy. Já se tak vrátil do klubu, který jsem trénoval devět sezon a tudíž jsem věděl, do čeho jdu. A i to mi pomohlo při rozhodování.

Kde jste působil, když jste skončil u Medvědů?

Po odchodu z Kolína jsem trénoval čtyři sezony v Prostějově, Olomoucku a poslední dvě sezony jsem odpočíval, čekal na nabídku z Česka, kde už žiju třicet let. Nechtěl jsem do důchodu, ani nikam jinam, přestože jsem měl nabídky z Asie a Balkánu.

Loňská sezona nebyla pro Kolín moc úspěšná, chyběl v play off. Jaké jsou cíle pro nadcházející ročník?

Základní cíl je zahrát si play off. Když se ukáže, že můžeme hrát i o medaile, nebudeme se bránit (smích). Ale…

Po dlouhých letech se mistrem nestal Nymburk, ale vládu převzala Opava. Myslíte si, že letošní sezona by opět mohla být víc vyrovnaná?

Pro basketbal v České republice je jednoznačně dobrá zpráva, že po skoro dvacetileté nadvládě Nymburka se mistrem stala Opava. Liga byla zajímavá do konce. Haly byly plné a diváci se bavili po celé republice. V předchozích sezonách bylo jasné, že bez větších problémů bude Nymburk mistrem a že ostatní týmy budou bojovat o druhé místo. Věřím, že i nová sezona proběhne ve stejném duchu a bude zajímavá až do konce. Nymburk se bude chtít vrátit na trůn a ostatní týmy budu cítit šanci, kterou dřív neměly, a proto si myslím, že to opět bude zajímavý ročník.

Budete nastupovat ve třech soutěžích. Není to příliš velký oříšek pro klub, jako je Kolín?

Hrát tři soutěže je náročné, bude hodně zápasů a cestování. Doufám, že to zvládneme bez velkých problémů a zranění. Můžu říct, že do každého zápasu budeme dávat maximum a snažit se vyhrát.

