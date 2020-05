/FOTOGALERIE/ Vozidla s řízením na opačné straně, nebo třeba se startováním přes kliku, tak to byl jen stručný výčet některých vozidel, která se sjela před deseti lety na prvního máje na Okruh českobrodský. Tehdy se v Českém Brodě konal čtrnáctý ročník historického závodu. Letos se oblíbené klání kvůli koronavirovým opatřením neuskuteční, snad zase až za rok.

Českobrodský okruh se letos jel již počtrnácté | Foto: Martin Šnajdr

Závod historických vozidel Okruh Českobrodský ovšem není klasickým závodem, ale závodem pravidelnosti. Jedou se dvě kola a každé z nich je měřené. Aby to ale řidiči neměli tak jednoduché, neměří se jen čas mezi startem a cílem, ale i na trati je několik kontrol. „Jde o to vyrovnat se ve druhém kole co nejvíce časům z toho prvního. Čím menší rozdíl, tím je vozidlo úspěšnější a zasahuje do bojů o poháry,“ popsal ředitel klání Václav Kec.