Věcné ceny jsou připraveny pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka a dalších 30 vylosovaných, všichni pak dostanou diplom, odznak a turistickou vizitku. S sebou je dobré vzít si mapu, dobré boty a dobrou náladu. Na trase a v cíli bude připraveno malé občerstvení.

Na startu každý účastník dostane mapku s popisem trasy a komentář k turisticky zajímavým místům. Akci organizuje Klub českých turistů Český Brod a letos se koná její už 53. ročník.

Nejdelší padesátikilometrová pěší trasa zavede účastníky z Českého Brodu přes Tuchoraz, Kostelec nad Černými lesy, Černé Voděrady, Jevany a sv. Martina až do Starých Zámků a odtamtud přes Doubravčice, Hradešín, Klepec, Mrzky a Tismice zpět do Českého Brodu.

Ti, kdo si vyberou nejdelší, sedmdesátikilometrovou cyklojízdu, se podívají k lipanské mohyle, do Krymlova, Moštic, Mělníka, kolem skalické myslivny do Konojed, Černých Voděrad, Jevan, Louňovic, Hradešína, na Klepec a do Tismic. Akce se koná za každého počasí.