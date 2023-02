Sladký začátek, ale hodně hořký konec. Kozlové dostali rychtu ve Frýdku

Kolínská závodnice zahájila velmi kvalitními překážkami, když si vylepšila osobní rekord na 8,86 s, což byl třetí nejrychlejší čas. Její slabší disciplínou je skok vysoký, v němž ale vyrovnala osobní rekord, když zdolala 156 cm, což znamenalo devátý výkon. Ve vrhu koulí si vrhem dlouhým 9,98 m rovněž vyrovnala osobní maximum, skončila v této disciplíně sedmá a celkově jí patřilo osmé místo.

Na nervy jí poté zabrnkaly v její nejsilnější disciplíně skoku dalekém dva úvodní nevydařené pokusy, neboť po nich měla na svém kontě pouze 496 cm. Napotřetí ale skvěle „založila“ a 572 cm byl nejdelší pokus soutěže. Velmi daleko ale naskákala i řada soupeřek, a tak se Emílie posunula před závěrečnou osmistovkou pouze o dvě místa na šestou příčku.

V poslední disciplíně bojovala až do konce a její čas 2:27,91 min. byl pátým nejrychlejším. V celkovém součtu to znamenalo 3640 bodů a výborné páté místo.

V soutěži mužů zahájil Pavel Krejča v závodě na 60 metrů časem 7,88 s a ve skoku dalekém doletěl na 585 cm. Ze dna výsledkové listiny se odpoutal výbornou koulí, kterou vyhrál vrhem dlouhým 14,76 cm. V závěrečné sobotní disciplíně, skoku vysokém, překonal 183 cm a přenocoval na 9. pozici. Neděli zahájil výkonem 9,57 s na 60 metrů překážek, ale ve skoku o tyči nezdolal základní výšku 320 cm, do závěrečného běhu na 1000 metrů nenastoupil, a v celkovém pořadí šampionátu tak nebyl hodnocen.

V kategorii juniorů se naopak dařilo Antonínu Tvrzníkovi. Závod začal časem 7,68 s na 60 metrů, což byl sice nejpomalejší čas ze čtrnáctičlenného startovního pole, ale ve skoku dalekém si výrazně vylepšil osobní rekord na 643 cm a byl v této disciplíně pátý. Další osobní maximum pak pokořil ve vrhu koulí, kde byl výkonem 11,39 m devátý. Sobotu pak zakončil vyrovnaným osobním rekordem ve skoku vysokém výkonem 189 cm, což byl čtvrtý nejvyšší skok, a součet 2612 bodů mu po prvním dnu vynesl šestou příčku.

V nedělním běhu na 60 metrů překážek vyhrál druhý běh v osobním maximu 8,75 s, skončil celkově sedmý a udržel vysokou pozici i před svou silnou disciplínou – skokem o tyči. V něm překonal laťku ve výšce 440 cm, což byl čtvrtý nejlepší výkon, a když se mu vydařil i závěrečný kilometr, v němž doběhl pátý v osobním rekordu 2:55,25 min., nasbíral celkově 4857 bodů, což znamenalo výrazně překonaný kolínský historický rekord a výborné šesté místo mezi nejlepšími českými vícebojaři.

Mezi dorostenci začal Vojtěch Slavík výkonem 7,61 s, a to byl 15. čas. Ve skoku dalekém to bylo mnohem lepší, protože vylepšil osobní rekord na 625 cm a byl jedenáctý. Nevyšel mu ale následující vrh koulí, když výkon 9,37 m byl téměř metr za jeho maximem a znamenal 15. příčku. To, že je kvalitním skokanem, potvrdil ve skoku vysokém, kde se přenesl přes výšku 180 cm, čímž výrazně posunul svůj nejlepší životní skok a obsadil v této disciplíně 6. příčku. Celkem za sobotu nasbíral 2392 bodů a byl na 14. pozici.

V nedělním programu se ale začal posouvat vpřed, Nejprve zaběhl 60 metrů překážek jen těsně za osobním rekordem v čase 8,61 s, který byl osmý nejrychlejší. Ještě lépe si vedl ve skoku o tyči, kde si skokem přes 390 cm vyrovnal své maximum a skončil čtvrtý kvalitní výkon předvedl také v závěrečném běhu na 1000 metrů, v němž doběhl šestý v osobním rekordu 3:01,37 min. a v celkovém součtu získal 4467 bodů, což znamenalo devátou příčku.

Příznivce kolínské atletiky zajímal také závod žen, v němž se představila kolínská odchovankyně Natálie Olivová. Ta sice zůstává členkou kolínské tělocvičné jednoty, ale od letošního roku je již po přestupu registrována za Spartak Praha 4 a v jeho dresu absolvovala vydařenou premiéru v kategorii žen.

Poté co nenastoupila na start nejlepší současná česká vícebojařka Dorota Skřivanová, byl boj o mistrovské medaile otevřený, a Natálie Olivová mohla ukázat, nakolik se jí po změně trenéra daří skloubit náročné studium medicíny s atletickým tréninkem.

Na překážkách zahájila osmým časem 9,09 s, ve skoku vysokém dosáhla pátého nejlepšího výkonu 165 cm, zato ve vrhu koulí překonala dvanáctimetrovou hranici druhým nejdelším vrhem 12,09 m. Úplně spokojená asi nebyla ve skoku dalekém, kde skončila pátá za 536 cm, ale před poslední disciplínou jí těsně patřila třetí příčka. V dramatickém závěru obě slávistky, které na Olivovou ztrácely 65 a 71 bodů, nasadily ostré tempo a Barbora Navrátilová z něj zaběhla výborných 2:17,65 min. Natálie Olivová ale doběhla čtvrtá a výkonem 2:23,37 min. uhájila bronzovou medaili, svou první v kategorii žen, o jediný bod.

