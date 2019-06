Jako první v závěrečném dnu byly ukončeny boje v cyklistice. Závody se opět odehrály v areálu Kmochova ostrova, ale v letošním roce byl kvůli bezpečnosti závodníků snížen počet účastníků z jedné školy v každé z osmi kategorií z pěti na tři. Mezi 179 závodníky si nejlépe vedli stejně jako v loňském roce chlapci a dívky ze ZŠ Kolín, Lipanská jen o dva body před ZŠ Kolín, Kmochova a třetí skončili cyklisté ze ZŠ Kolín, Prokopa Velikého. A protože vedoucí ZŠ Kolín, Masarykova obsadila v cyklistice až dělené 7. místo, ztenčil se její náskok na čele celkového pořadí jen na 2,5 bodu.

Medailisté z cyklistických soutěží:

Chlapci 1.-3. třída: Severyn Radim (1.ZŠ), Vondra (6.ZŠ), Gallistl (2.ZŠ)

Dívky 1.-3. třída: Ptáčková (7.ZŠ), Linhartová (2.ZŠ), Horová (4.ZŠ)

Chlapci 4.-5. třída: Severyn Richard (1.ZŠ), Hendrich (Cerhenice), Klvaň (6.ZŠ)

Dívky 4.-5. třída: Jelínková (6.ZŠ), Sajverová (2.ZŠ), Nollová (Velim)

Chlapci 6.-7. třída: Hřebejk (3.ZŠ), Ptáček (1.ZŠ), Hrabák (Velim)

Dívky 6.-7. třída: Jurová (5.ZŠ), Šulcová (2.ZŠ), Bachová (Žiželice)

Chlapci 8.-9. třída: Pospíšil (4.ZŠ), Kardoš (Žiželice), Moravec (5.ZŠ)

Dívky 8.-9. třída: Pleskačová (2.ZŠ), Holzbauerová (Velim), Šlegrová (7.ZŠ)

Házená

Letos se premiérově uskutečnil házenkářský turnaj žáků 4.-5. tříd za účasti 9 týmů. Ty byly rozděleny do 2 skupin. Ze skupiny A do finále po jasných výhrách s impozantním skóre 67:16 postoupili do finále malí házenkáři ze ZŠ Kolín, Kmochova, ve skupině B pak neztratili ani bod žáci ZŠ Kolín, Masarykova. Ti si nakonec ve finálovém utkání poradili 13:7 se svými soupeři z kolínské „dvojky“ a stali se vítězi turnaje. V boji o bronz porazili hráči ZŠ Kolín, Lipanská žáky ZŠ Kolín, Prokopa Velikého 11:5. To také znamenalo, že ZŠ Kolín, Masarykova navýšila svůj náskok v celkovém pořadí před ukončením posledního sportu o tři body na 5,5 bodu.

Pořadí v turnaji:

1. ZŠ Kolín, Masarykova, 2. ZŠ Kolín, Kmochova, 3. ZŠ Kolín, Lipanská, 4. ZŠ Kolín, Prokopa Velikého, 5. ZŠ Kolín, Mnichovická, 6. ZŠ Kolín, Ovčárecká, 7. ZŠ Velim, 8. ZŠ Pečky, 9. ZŠ Kolín, Bezručova

Basketbal

Posledními dokončeními kláními, která rozhodovala o konečném pořadí, byly basketbalové turnaje chlapeckých kategorií. V kategorii 6.-7. třída se utkalo 8 týmů rozdělených do dvou základních skupin. Z nich se do semifinále probojovaly týmy kolínské „dvojky“, „čtyřky“, „pětky“ a „šestky“. V prvním semifinále si chlapci ze ZŠ Kolín, Kmochova poradili se soupeři ze ZŠ Kolín, Lipanská 10:6 a v tom druhém porazili jednoznačně hráči ZŠ Kolín, Mnichovická žáky ze ZŠ Kolín, Ovčárecká 18:6. Zlaté medaile pak vybojovali v dramatickém finále poměrem 12:10 basketbalisté z „pětky“, bronz potom získali v neméně vyrovnaném zápase poměrem 8:6 žáci ze „šestky“.

V nejstarší kategorii se v souboji devíti týmů dostali do semifinále hráči „jedničky“, „dvojky“, „pětky“ a „sedmičky“. V semifinále pak porazili chlapci ze ZŠ Kolín, Mnichovická hráče ZŠ Kolín, Bezručova 10:5 a hráči ZŠ Kolín, Kmochova žáky ze ZŠ Kolín, Masarykova 13:5. Ve finále si pak reprezentanti kolínské „pětky“ poměrně snadno poradili s žáky z „dvojky“ 21:5, dramatičtější byl boj o bronzové medaile, které získali poměrem 15:11 basketbalisté ZŠ Kolín, Bezručova.

Pořadí v turnajích:

6.-7. třída: 1. ZŠ Kolín, Mnichovická, 2. ZŠ Kolín, Kmochova, 3. ZŠ Kolín, Ovčárecká, 4. Kolín, Lipanská, 5. ZŠ Kolín, Masarykova, 6. ZŠ Kolín, Bezručova, 7. ZŠ Červené Pečky, 8. ZŠ Kolín, Prokopa Velikého

8.-9. třída: 1. ZŠ Kolín, Mnichovická, 2. ZŠ Kolín, Kmochova, 3. ZŠ Kolín, Bezručova, 4. ZŠ Kolín, Masarykova, 5. ZŠ Kolín, Lipanská, 6. ZŠ Kolín, Ovčárecká, 7. ZŠ Kolín, Prokopa Velikého, 8. ZŠ Červené Pečky, 9. ZŠ Býchory

Vše je spočteno!

Výsledky basketbalových turnajů definitivně určily konečný výsledek Kolínských sportovních dnů 2019. Po třech letech nadvlády chlapců a dívek ze ZŠ Kolín, Prokopa Velikého se na trůn nejlepší školy oficiálního bodování vrátili reprezentanti ZŠ Kolín, Masarykova. Obhájci prvenství letos skončili s osmibodovým odstupem druzí a obrovským úspěchem pro ZŠ Kolín, Kmochova je bronzová příčka pouze 2,5 bodu za příčkou druhou. Pozici nejlepší mimokolínské školy obhájila ZŠ Velim před ZŠ Pečky a ZŠ Velký Osek.

Medailové pořadí se letos od toho oficiálního bodového výrazně lišilo. V něm zvítězila ZŠ Prokopa Velikého se 14 zlatými medailemi, na druhém a třetím místě sportovci ZŠ Kolín, Masarykova a ZŠ Kolín, Mnichovická vybojovali 11 nejcennějších kovů. Z venkovských škol byla medailově nejúspěšnější ZŠ Pečky se 7 zlaty, o jednu méně zlatých medailí získali reprezentanti ZŠ Červené Pečky a čtyři zlata vybojovali chlapci a dívky ze ZŠ Velký Osek.

Konečné pořadí soutěže:

ZŠ Masarykova, Kolín 116,5, ZŠ Prokopa Velikého, Kolín 108,5, ZŠ Kmochova, Kolín 106, ZŠ Lipanská, Kolín 101, ZŠ Mnichovická, Kolín 93,5, ZŠ Ovčárecká, Kolín 86, ZŠ T.G. Masaryka Velim 76, ZŠ Bezručova, Kolín 74, ZŠ Pečky 60,5, Masarykova ZŠ Velký Osek 49, Gymnázium Kolín 42, ZŠ Červené Pečky 41, ZŠ Týnec nad Labem 33,5, ZŠ Zásmuky 29, ZŠ Plaňany 24, ZŠ Kouřim 24, ZŠ Býchory 15, ZŠ Žiželice 11,5, ZŠ Cerhenice 5, ZŠ Krakovany 1

Medailové pořadí:

ZŠ Prokopa Velikého, Kolín 14-14-4, ZŠ Masarykova, Kolín 11-13-12, ZŠ Mnichovická, Kolín 11-6-4, ZŠ Lipanská, Kolín 10-6-10, ZŠ Kmochova, Kolín 9-13-14, ZŠ Pečky 7-2-11, ZŠ Ovčárecká, Kolín 6-11-8, Gymnázium Kolín 6-4-3, ZŠ Červené Pečky 6-1-5, Masarykova ZŠ Velký Osek 4-4-3, ZŠ Zásmuky 4-1-2, ZŠ Bezručova, Kolín 3-7-5, ZŠ Týnec nad Labem 3-2-0, ZŠ T.G. Masaryka Velim 1-4-12, ZŠ Plaňany 1-4-1, ZŠ Býchory 1-1-1, ZŠ Kouřim 0-3-2, ZŠ Žiželice 0-1-1, ZŠ Cerhenice 0-1-0

Jiří Tuček