Čekání, kdy se lidé budou moci opět postavit 'na značky' ve svých oblíbených posilovnách, se krátí. Na značky je v tomto případě označení bez jakékoliv nadsázky; třebaže se na oficiální metodiku teprve čeká, případně na její aktualizaci a další změny, opatření proti šíření koronaviru budou nejspíše počítat s určitými omezeními - ať už v maximálním počtu cvičících, tak možná i s nějakými rozestupy.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

To dělá vrásky na čele mnohým provozovatelům takových zařízení: hlavně v tom ohledu, kdo pak bude postihnutelný, pokud někdo ze cvičenců bude odmítat nosit roušku, nebo dodržovat další opatření. Jisté je ale jedno: posilovny a fitness centra otevírat chtějí. Pokud by neotevřely, jejich cvičenci by mohli přejít ke konkurenci.

Řada provozovatelů tak otevření sice plánuje, ale zároveň vyčkává, jaká všechna opatření budou pro jejich fungování předepsaná. Michal Pokorný, který v Kolíně provozuje fitness centrum Tvůj Gym, upozorňuje, že dodržování opatření bude hlavně o lidech. „Omezení kapacity není limitující. Na 250 metrech čtverečních bych mohl mít teoreticky 25 lidí najednou, což stejně nikdy nebylo,“ uvedl.

Problém spíše vidí v povinném nošení roušky. „Rozumím tomu protiepidemiologickému opatření, ale z hlediska člověka, který cvičí pro zdraví, to moc smysl nedává,“ řekl. Jak vysvětluje, člověk znovu vdechuje vydechnutý oxid uhličitý. Rouška navíc bude po deseti minutách propocená a mokrá, takže přestává mít účinnost. „Gym ale otevřu, nic jiného mi nezbyde. Musíme začít vydělávat, nechám na lidech, jestli jim to za to stojí,“ uvedl.

Problém nevidí v dalších opatřeních, třeba v zákazu používání zázemí, jako jsou sprchy a šatny. „Rozumím tomu, asi nedává smysl, když lidé mají dodržovat rozestupy, aby se pak najednou sešli v šatně, nebo sprše,“ podotkl.

Za nedomyšlené řešení označil opatření Jan Sedláček, který provozuje Gym Cube v Kolíně. „Základní hygiena je jít se po cvičení osprchovat a to zakázali,“ řekl. Podle něj zavření šaten nic nevyřešilo, pouze přesunulo problém na jiné místo ve fitnessu – očekává totiž, že se lidé budou chtít například převléknout na chodbě. „Co se týká provozu, samozřejmě jsme schopni splnit omezení, která jsou daná ohledně počtu lidí na metr čtvereční,“ řekl.

Povinnost nošení roušky bude kontrolovat. „Nadšenci, kteří potřebují pohyb, to v roušce zvládnou, odcvičí a odejdou,“ uvedl, že o velký problém nepůjde. Další opatření ale budou podle jeho názoru znamenat velkou finanční zátěž. „Budou to pro mě obrovské náklady na deznfekční prostředky, jednorázové utěrky, dezinfekci rukou a podobně. Budeme muset nakoupit za tisíce tyto prostředky, aby každý po sobě stroj vydezinfikoval, při příchodu a odchodu vydezinfikoval ruce, ale sprchovat se nemůže,“ řekl Jan Sedláček.

Do jeho fitness objednával prostředky za 10 tisíc korun. „Myslím, že to za chvilku zmizí. Z ekonomického hlediska není moc pozitivní otevřít v tomto stavu. Ale vážíme si klientely, takže otevřeme,“ dodal.