FOTO: Polabské derby postrádalo drama. Nymburk předvedl v Kolíně ofenzivní smršť

Dvakrát ho trápili a on musel vynaložit spoustu sil, aby dovedl utkání do vítězného konce. To ale bylo v základní části NBL. V nadstavbě už basketbalisté Kolína proti Nymburku tahali za kratší konec provazu. V šestém kole nestačili na mistra a na domácí palubovce s ním prohráli 82:129.

Z utkání nadstavbové části BC Kolín - Nymburk (82:129). | Foto: David Kratochvíl

„Na začátku jsme přistoupili k utkání špatně, řeknu srabácky. Poté jsme se z toho na chviličku vyhrabali díky výborné úspěšnosti Adama Číže, který nás podržel. Nicméně náš týmový výkon byl po celou dobu ustrašený. Nemohli jsme ani pomýšlet na jakýkoliv lepší výsledek. Letos jsme odehráli s Nymburkem dvě utkání, kdy jsme se také báli výhry, ale teď jsme na ni nechtěli ani pomýšlet. Pokud vstoupíme do zápasu s tím, že výhra nemůže přijít, tak zkrátka nepřijde,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma. FOTO: Direkt schytali kozlové čtyřiadvacet vteřin před koncem prodloužení „Tento zápas se nám povedl jak po stránce defenzivní, tak i po stránce ofenzivní. Byly zde také nějaké chyby v obraně, ale obecně jsme spokojeni s výkonem našich hráčů. Kromě toho panovala velmi dobrá nálada v týmu, tudíž doufám, že takto budeme pokračovat i po pauze národního týmu,“ řekl trenér Nymburka Aleksander Sekulic. Polabské derby se změnilo v exhibici mistrů z Nymburka. Jeho hráči od začátku ukazovali svojí sílu. Postupně navyšovali náskok. Také se jim podařilo dosáhnout na magickou stovku. Této mety dosáhli ve třetí čtvrtině díky Váňovi. „Byl to od nás hrozný zápas. Od začátku jsme nebránili. Žádné doskoky jsme neměli. Sice v útoku to nebylo tak hrozné, dali jsme 82 bodů, ale proti 128 inkasovaným se zkrátka nedá vyhrát,“ posteskl si mladý křídelní útočník Kolína Pavel Novák. „Pro mě to byl možná nejlepší zápas v sezóně,“ uvedl pivot Nymburka Luboš Kovář. „Hlavní je, aby byl týmový výkon takový, jako byl tento. V útoku jsme si vyhověli, přihrávali jsme si a potom to bylo mnohem jednodušší. Hráli jsme mnohem pohlednější basket, než jsme teď hráli poslední dva měsíce. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli hrát. Běhali jsme hodně dopředu, na doskoku jsme byli silní, takže to vyšlo dobře,“ dodal Luboš Kovář. Kolín proti nejofenzivnějšímu celku soutěže nasadil jednoho nováčka, ex – ústecký Brandon Alston za devatenáct minut zaznamenal šest bodů. Body: Číž 27, Lošonský 13, Jelínek 12, Alston 6, Petráš 6, Dlugoš 5, Křivánek 4, Novotný 4, Mareš 3, Novák 2 – Hruban 28, Harding 21, Ross 19, Kovář 15, Tůma 14, Gak 11, Benda 7, Váňa 7, Rylich 5, Routt 2. Rozhodčí: Blahout, Scholze, Ulrych. Trojky: 37/10:30/15. Střelba 2 body: 28/17:51/37. TH: 24/18:15/10. Doskoky: 23:53. Chyby: 21:25. Diváků: 534. Průběh: 25:33, 40:68, 64:102. Petr Pavlík: Neratovice nám daly lekci z efektivity