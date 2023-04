Polabské derby číslo 4. Dokáže si Kolín opět vyšlápnout na mistra?

Do konce nadstavbové části NBL zbývá odehrát dvě kola. Basketbalisté Kolína ještě pořád bojují o to, aby se vyhnuli předkolu a postoupili přímo do čtvrtfinále play off. A k tomu potřebují sbírat výhry. Jedna taková by se jim hodila z palubovky Nymburka.

Z utkání NBL BC Kolín - Nymburk (77:69). | Foto: David Kratochvíl