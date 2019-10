/FOTOGALERIE/ Sokol byl dříve označován jen jako tělovýchovný spolek. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner jsou považováni za prvotní zakladatelé tohoto spolku, kteří se nechali inspirovat spolky německými. Od roku 1862 zvolna vznikají atletické kluby, nejen ve městech, ale i na venkově. Cvičení si oblíbily i ženy.

Sokolové z Plaňan. | Foto: MAS Podlipanska / Živá kronika

Dříve se soutěžilo hlavně ve skoku do výšky z místa i z můstku, dokonce i běh pozpátku byl aktivní disciplínou. První mistrovství Čech se poprvé konalo v roce 1899, a to na přespolním běhu z Týnce nad Labem do Kolína.