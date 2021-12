Kolín se vrátil na vítěznou vlnu. Soupeři zasadil direkt ve druhé čtvrtině

„Druhá půle byla plně v naší režii. Parádní střelou Šváb snížil na rozdíl jedné branky, ale vyrovnání nepřišlo. Domácí bránili, skákali do střel, ale my se nedokázali prosadit. V závěru domácí po ojedinělé šanci přeci jen do otevřené obrany dokázali odskočit a my opět nedosáhli na plné body,“ posteskl si Michal Škopek.

Další utkání hraje Kolín v pátek doma. Od 19.15 hodin hostí v hale SOŠ a SOU stavební (bývalý Stap) šestý Hrasl Slaný.

Branky: Šváb, Jílek. Poločas: 3:1.

Kolín: Jílek – Škopek, Šváb, Hejduk, Velčovský – Metluskho, Shypuryk, Slezák, Lev – Teplý.

FOTO: Tvrdá odplata. Kolín deklasoval Benátky, kozly nasměroval Šafránek