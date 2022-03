Nymburk předváděl pěkné akce, Vojta Hruban třikrát efektně smečoval, Gorjok Gak dunkoval po nahození a děti v hledišti se bavily. Kolín hrající bez kapitána Adam Číže a Pavola Lošonského doplácel na dvacet ztrát, ze kterých Nymburk vytěžil třicet dva bodů. Postupně domácí navyšovali rozdíl a v klidu si hlídali vítězství.

Největším vítězstvím ale bylo, že se povedlo velkému množství dětí ukázat, jak je sport hezký a atraktivní. A to v době, kdy po pandemii zájem dětí o sport upadá.

S organizací akce pomáhala Basketbalová akademie Nymburk. Podpořilo jí i Sportovní centrum v Nymburce.

„Opravdu jsem si ten zápas užil. Bylo tu opravdu hodně dětí a byla skvělá atmosféra. Máme sice skvělé fanoušky, ale kéž by takto plná hala byla pokaždé. To se pak hraje jinak. Ani jsem nemusel koučovat. Když hráči jdou do zápasu takto připraveni a nažhaveni a zahrají tak skvělou první čtvrtinu, tak je to pro mě snadné. Jen jsem si mohl sednout a užívat si zápas. Dali jsme čtřicet bodů za první čtvrtinu, což je úžasné. Pak bylo vše snadnější,“ konstatoval po jasné výhře nymburský trenér Aleksander Sekulič.

I jeho protějšek ocenil plnou halu. „Byla plná hala a děti umí vytvořit pěknou atmosféru a jen víc takových zápasů, protože to pak všechny mnohem více baví. Mě jen mrzí, že jsem do zápasu vstoupili ustrašeně. Nymburk je sice velmi silný, ale to neznamená, že se musíme bát zakončit a bránit. Pokud nás někdo přehrává, tak musíme faulovat a ne že hrajeme skoro bez faulů,“ vyprávěl po zápase kolínský trenér Miroslav Sodoma. „Strach nás zastavil v tom, abychom hráli o kousek lépe. Hráči vědí o síle Nymburka a jak se říká, už deset kilometrů od Nymburka jsme prohrávali o dvacet bodů. To je celý ten problém. S Čížem a Lošonským by to bylo jiné. Není tajemstvím, že jejich zranění nejsou nejvážnější, ale blíží se play off, tak oba dostali volno, aby se připravili na play off, které rozhoduje o úspěchu sezony. Naším cílem je dostat do haly osm set fanoušků na čtvrtfinále a věřím, že tomu pomůže i tato akce, za kterou Nymburku moc děkujeme, že jsme se jí mohli zúčastnit a přivést si naše děti. Věřím, že za to budeme sklízet ovoce v budoucnu,“ doufá kolínský lodivod.

Také hráči si zápas náležitě užili. „Pocity jsou skvělé. Je to nestandardní čas, ale ta plná hala a atmosféra vás nenechá vydechnout a dodá to energii. Zahrát si před takovou atmosférou je krásné. Bylo vidět, že děti si to užily. Zatancovaly si na tribunách, potěšily je nějaké pěkné akce, takže to splnilo svůj účel. Já tam měl akce, kdy bych asi šel do koše donáškou, ale ta atmosféra mě vyhecovala, abych to zadunkoval. Energie byla velká, možná jsme byli probuzenější, než kdyby to bylo až odpoledne. Možná bychom to mohli dělat častěji,“ culil se zkušený nymburský borec Vojtěch Hruban.

Jeho slova podtrhl i jeho spoluhráč Luboš Kovář. „Moc jsem si to užil. Děti vytvořily krásnou atmosféru. Konečně byla plná hala a bylo příjemné, když po koši všichni začali křičet. Nedá se to srovnat s tím, co zažíváme za atmosféru při reprezentaci. Tam jsou více bubny a trumpety, tady to bylo hodně křičení a pištění. Každé povzbuzování je skvělé. Děti nás hnaly, což bylo vidět na začátku. Asi se projevilo i to, že jsme zvyklí na dopolední tréninky na rozdíl od Kolína. Takže jsme na ně vletěli, dali jsme čtyřicet bodů za čtvrtinu a pak už jsme neměli větší problémy,“ hodnotil utkání Kovář.

I kolínský nejlepší střelec Jiří Jelínek ocenil nápad s dopoledním startem utkání. „Teď po zápase z toho mám lepší dojmy než ve chvíli, kdy mi oznámili, že to budeme hrát. Nejsem člověk, který ráno v deset funguje. Ale bylo to super. Děti si to užily a konečně byly v hledišti emoce. Před dvěma roky jsem to nezažil, jen jsem to viděl a vnímal, teď poprvé osobně a až na ten velký bodový rozdíl to mohu hodnotit jen pozitivně. Je jaro, tak i do starého stromu občas nateče míza a mě to padalo. Nevím, jestli to bylo energií od dětí, ale něco jsem trefil, tak jsem to dál zkoušel. Určitě to s tou atmosférou byl lepší zápas, na hřišti to sice tolik nevnímáš, ale když je nějaká pauza ve hře, tak je slyšet, jak děti skandují. Kolínské děti nám hodně fandily. Bylo to oboustranně hezké a užili jsme si to,“ přidal autor čtyřiadvaceti bodů.

Nymburk - Kolín 107:75 (40:17, 20:17, 29:19, 18:22)

Nejvíce bodů: Kovář 18, Harding 14, Benda, Palyza a Hruban po 12, Tůma 11, Gak 8, Kříž 7, Routt 5, Váňa a Rylich po 3, Ross 2 - Jelínek 24, Petráš 16, Martin 11. Fauly: 18:17. TH: 14/11 - 10/6. Trojky: 10:11. Doskoky: 45:35. Ztráty: 6:20. Zisky: 10:3. Asistence: 27:19.

David Šváb